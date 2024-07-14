Trump'a suikast girişimi: Mitinglerine devam edeceği duyuruldu

ABD Başkan adayı Donald Trump’ın kampanya ekibi, Trump’ın mitinglere devam edeceğini duyurdu.

ABD Başkan adayı Donald Trump’ın kampanya ekibi, Trump’ın mitinglere devam edeceğini duyurdu.

Trump seçim kampanya ekibi tarafından paylaşılan mesajda, “Bu akşam erken saatlerde iletildiği üzere Başkan Trump'ın durumu iyi olup, emniyet güçlerine ve ilk müdahale ekiplerine hızlı aksiyonları için müteşekkirdir. Başkan Trump, ABD'nin 47. Başkanı olarak görev yapmak üzere kendisini aday göstereceğimiz kongremiz için Milwaukee'de sizlerle birlikte olmayı dört gözle bekliyor. Partimizin adayı olarak Başkan Trump, ‘Amerika'yı Yeniden Büyük Yapma’ (Make America Great Again) vizyonunu paylaşmaya devam edecektir” denildi.

NE OLMUŞTU?

Cumhuriyetçi Parti'den başkanlık için yarışan eski ABD Başkanı Trump, Pensilvanya'da bir mitingde kürsüden destekçilerine hitap ettiği sırada silahlı saldırıya uğramıştı.

Sağ kulağından yaralanan Trump’ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirilmişti. Olayda mitinge katılanlardan 1 kişi ölmüş, 2 kişi yaralanmıştı.

ABD Gizli Servisi, şüpheli bir saldırganın, miting alanının dışındaki yüksek bir yerden kürsünün bulunduğu noktaya birçok kez ateş ettiğini ve saldırganın etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), saldırıyı "suikast girişimi" olarak tanımlamıştı.

FBI, Trump'a yönelik suikast girişimi düzenleyen kişinin 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks olduğunu açıklamıştı.