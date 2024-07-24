Trump'a suikast girişimi: Polis-Gizli Servis diyaloğu ortaya çıktı

Trump'a suikast girişiminde, zanlının önceden görüldüğüne ilişkin polis-Gizli Servis diyaloğu ortaya çıktı. Konuya ilişkin görüntüde, bir yerel polis, elindeki cep telefonu ekranını karşısındaki Gizli Servis mensubuna çevirerek, Crooks'un suikast girişimi öncesinde miting alanını korumakla görevli keskin nişancı tarafından çekilen fotoğraflarını gösteriyor. Gizli Servis mensubu ise fotoğrafların çekildiği noktayı da işaret eden polise, fotoğraflardan ve durumdan haberi olduğunu belirtiyor.

Dünya 24.07.2024 17:07 Giriş: 24.07.2024 17:07

Güncelleme: 24.07.2024 17:11 Kaynak: AA

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Fotoğraf: AA