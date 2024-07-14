Trump'a suikast girişimi şüphelisinin evi ve aracından bomba malzemeleri çıktı

ABD medyası, yetkililerin eski Başkan Donald Trump’a suikast girişiminde bulunan saldırganın aracında patlayıcı düzenekler bulduğu belirtildi.

ABD'de emniyet yetkilileri, eski ABD Başkanı Donald Trump'a suikast girişiminde bulunan ve olay yerinde öldürülen Thomas Matthew Crooks'un evi ve aracında bomba yapımında kullanılan malzemelerin bulunduğunu açıkladı.

New York merkezli Wall Street Journal gazetesinin bugün yaptığı haberde, yetkililerin saldırganın aracında patlayıcı düzenekler bulduğu belirtildi. Konuya ilişkin resmi bir açıklama henüz yapılmadı.

İsmini vermek istemeyen iki emniyet görevlisi ise, Associated Press'e (AP) yaptıkları açıklamada, zanlı Crooks'un aracının yanı sıra evinde de bomba yapımı malzemelerin bulunduğunu belirtti.

Crooks'un suikast girişiminde kullandığı silahın yaklaşık 6 ay önce babası tarafından alınmış olabileceğini ifade eden emniyet görevlileri, yetkililerin Crooks'un silahı ne zaman ve nasıl edindiğine ilişkin kanıt bulmaya çalıştığını aktardı.

Bu arada yetkililer, saldırı sırasında zanlı Crooks'un kimlik taşımadığını, kimliğini doğrulamak için DNA ve diğer yöntemleri kullandıklarını bildirdi.