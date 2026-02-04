Trump'a suikast girişimine ömür boyu hapis cezası

2024 ABD seçimlerinden iki aydan kısa bir süre önce Donald Trump'ı öldürmek amacıyla Florida'daki bir golf sahasının çalılıklarında yarı otomatik tüfekle saklandığı iddia edilen Ryan Routh, ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

Reuters'ın haberine göre; 59 yaşındaki Routh, geçen eylül ayında jüri tarafından, aralarında suikast girişiminin de bulunduğu beş suçtan mahkûm edildi.

Savcılar müebbet hapis cezası talep ederken, Routh ise Trump tarafından atanan hakimden 27 yıl hapis cezası verilmesini talep etmişti. Savcılar mahkemeye sundukları dilekçede, Routh'un suçlarının "şüphesiz müebbet hapis cezasını gerektirdiğini" çünkü suikastı aylarca planladığını, yoluna çıkan herkesi öldürmeye hazır olduğunu ve hiçbir pişmanlık veya vicdan azabı ifade etmediğini belirtmişti.

Tutuklandığı sırada en son Hawaii'de ikamet eden ve daha önce Kuzey Carolina'da yaşamış olan Routh, ayrıca üç adet yasadışı ateşli silah bulundurma suçundan ve tutuklanması sırasında bir federal memuru engelleme suçundan da mahkum edildi.

Gizli Servis ajanları, 15 Eylül 2024'te West Palm Beach'teki Trump International Golf Club'da Trump'ın golf oynadığı yerden birkaç yüz metre uzaklıktaki çalılıkların arasında saklanan Routh'u fark etti. Routh olay yerinden kaçarak bir saldırı tüfeği bıraktı, ancak daha sonra tutuklandı.

İKİNCİ SUİKAST GİRİŞİMİYDİ

Olay, bir silahlı saldırganın ateşlediği kurşunun Trump'ın kulağını sıyırmasından iki ay sonra, Pennsylvania'daki Butler'da düzenlenen bir kampanya mitinginde meydana gelmişti. Her iki olay da, Trump'ın dört yıl önce Demokrat Joe Biden'a yenilmesinin ardından başkanlığı yeniden kazandığı Kasım 2024 seçimlerine giden süreçte yaşanmıştı.

TRUMP KARARI ÖVDÜ

Trump, Truth Social adlı sitesinde yaptığı bir paylaşımda kararı övdü ve "Bu, kötü niyetli kötü bir adamdı ve onu yakaladılar" diye yazdı.