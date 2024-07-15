Trump'a suikast girişimine ve sonuçlarına dair cevaplanmamış 6 soru

ABD eski başkanı Donald Trump'ın Pensilvanya mitingi sırasında uğradığı suikast girişimi tüm dünyayı şoka uğrattı. Saldırının üzerinden günler geçmesine rağmen nedenlerine dair sorular hala cevap bulmuş değil. Politico, Trump'a yönelik suikast girişimine ve sonuçlarına dair cevaplanmamış 6 soruyu derledi.

Eski ABD Başkanı Donald Trump, Cumartesi günü siyaset ve ulusal güvenlik açısından büyük sonuçlar doğuran ve her iki taraftaki siyasetçileri de sarsan bir suikast girişiminin ardından bu hafta Milwaukee'deki Cumhuriyetçi kongreye katılacak.

Politico, ABD siyaseti açısından önemli sonuçlar doğurması beklenen bu suikast girişimine dair henüz cevaplanmayan 6 soruyu derledi:

1. SALDIRGAN NEDEN TRUMP'I HEDEF ALDI?

Bir keskin nişancı, 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks adlı şüpheli saldırganı ateş ettikten kısa bir süre sonra öldürdü. Crooks, Trump’ın mitinginin düzenlendiği yerden arabayla yaklaşık bir saat uzaklıkta üst orta sınıf bir banliyö olan Bethel Park, Pennsylvania'da yaşıyordu. The New York Times'ın haberine göre, Bethel Park Nitelikli Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde diyet yardımcısı olarak çalışıyordu ve sabıka kaydı yoktu.

FBI halen Crooks'un profilini ve onu saldırıyı gerçekleştirmeye neyin motive ettiğini araştırıyor. Bunun için arkadaşları ve ailesiyle görüşecek, internet geçmişine ve geride bıraktığı yazılara bakacaklar.

Bir emniyet yetkilisi, müfettişlerin Crooks'un mesaj paylaşımı ve başkalarıyla etkileşimi için popüler bir uygulama olan Discord'daki paylaşımlarına baktıklarını söyledi.

Crooks, kamuya açık kayıtlara göre bir Cumhuriyetçiyidi, ancak bir keresinde Demokratlara yakın bir seçmen katılım organizasyonu olan Progressive Turnout Project'e 15 dolar bağışta bulunmuştu.

Başkan Joe Biden Pazar günü yaptığı açıklamada Amerikalıları saldırının nedenleri hakkında spekülasyon yapmamaya çağırdı. "Bırakın FBI işini yapsın" dedi ve aynı zamanda "bağımsız bir inceleme" çağrısında bulundu.

2. TRUMP GİZLİ SERVİS KORUMASI ALTINDAYKEN BU OLAY NASIL GERÇEKLEŞTİ?

Trump eski bir başkan olduğu için Gizli Servis tarafından 24 saat korunuyor. Mitinglerine genellikle on binlerce kişi katılsa da, her bir kişi yoğun güvenlik taramasından geçiriliyor ve içeri girmek için çantalarını açmaları ve metal dedektörlerinden geçmeleri gerekiyor.

Silahlı saldırgan Trump'a yaklaşık 150 metre öteden, açık hava mitingine yakın ancak miting alanının dışında bulunan bir çatının üstünden ateş etti. Gizli Servis'in o bölgeyi neden güvenlik altına almadığı ve görevlilerin müdahale etmesinin neden bu kadar uzun sürdüğü belirsiz.

Olayın ardından Trump yere düştü ve korumaları onu korumak için üzerine atladı. Korumalar kalkarken, Trump yumruğunu havaya kaldırdı ve takipçilerine "savaş" çağrısı yaptıktan sonra sahneden ayrıldı.

Axios'un haberine göre, Senato İç Güvenlik Başkanı Gary Peters Pazar günü İç Güvenlik Bakanı Alejandro Mayorkas ile görüştü ve kapsamlı bir soruşturma yürüteceğini söyledi.

Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi Başkanı Temsilci Mike Turner (R-Ohio) Pazar günü CNN'de yaptığı açıklamada, ihlalin protokol sorunları mı yoksa yetersiz finansman nedeniyle mi gerçekleştiğini bilmek istediğini söyledi.

3. SALDIRGAN BAŞKA NE PLANLAMIŞTI?

Görevliler Crooks'un cesedinin yanında otomatik bir tüfek buldular ancak silahı nasıl edindiğine dair henüz bir açıklama yapmadılar. Associated Press'in ismini vermediği iki kaynaktan aktardığına göre silah babasına aitti.

Yetkililer, Trump mitingi yakınlarında bulunan Crooks'un kullandığı bir arabada IED ya da el yapımı patlayıcı cihaz da dahil olmak üzere patlayıcılar bulduklarını bildirdiler. Associated Press'in haberine göre ayrıca Crooks'un evinde de bomba yapımında kullanılan malzemeler bulundu.

4. CUMHURİYETÇİLER SORUŞTURMAYI YÜRÜTMESİ İÇİN FBI'A GÜVENECEK Mİ?

Cumhuriyetçiler ve muhafazakâr medya mensupları, suikast girişimini araştırması için FBI'a güvenip güvenmeyecekleri konusunda şimdiden soru işaretleri yaratmaya başladılar. FBI ajanlarının Trump'ın Florida'daki özel Mar-a-Lago kulübünde gizli belgeleri vermeyi reddettiği iddiası üzerine arama yaptığına dikkat çekiyorlar.

Cumhuriyetçilerin eski önseçim rakibi Ron DeSantis, FBI'ın 2017'de kongre beyzbol antrenmanında yaşanan silahlı saldırıyla ilgili soruşturmasını Washington'daki "bürokrasinin" bu işi yapamayabileceğinin bir işareti olarak gösterdi. Büro, diğer kurumlar bunun şiddet içeren bir siyasi aşırılık eylemi olduğunu tespit etse de, bu olayda silahlı saldırganın "polis tarafından öldürülmek" için toplu katliam girişiminde bulunduğu sonucuna vardı.

5. SUİKAST GİRİŞİMİ CUMHURİYETÇİ ULUSAL KONGRE'Yİ NASIL ETKİLEYECEK?

Yetkililer Pazar günü yaptıkları açıklamada, geçtiğimiz bir buçuk yıl boyunca kapsamlı bir planlama yaptıkları için Cumhuriyetçi Ulusal Kongre'nin güvenliğinde herhangi bir operasyonel değişiklik yapmadıklarını söyledi.

FBI'dan Sorumlu Özel Ajan Michael Hensle, RNC'ye ya da RNC'yi ziyaret edenlere yönelik "bilinen açık bir tehdit" olmadığını söyledi.

Milwaukee Journal Sentinel'in haberine göre Wisconsin Valisi Tony Evers Pazar günü kongrenin yumuşak çevresi olarak adlandırılan alanda silahların yasaklanmasını talep etti ve diğer yetkilileri katılımcıları korumak için ek adımlar atmaya çağırdı.

Trump Pazar günü yaptığı açıklamada gelişini iki gün ertelemeyi düşündüğünü ancak bundan vazgeçtiğini söyledi. Pazar akşamı Milwaukee'ye vardı.

Trump Pazar günü öğleden sonra sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "bir 'tetikçinin' ya da potansiyel bir suikastçının programda ya da başka bir şeyde değişiklik yapmaya zorlamasına izin veremeyeceğime karar verdim" dedi. Adaylığı Perşembe günü resmen kabul edilecek.

6. SİLAHLI SALDIRI SEÇİM ÖNCESİ KAMPANYALARI NASIL DEĞİŞTİRECEK?

Biden'ın kampanyası, silahlı saldırıdan kısa bir süre sonra dijital kampanya reklamlarını yayından kaldırdı ve Başkan'ın kampanya ve resmi seyahat planlarını durdurdu. Başkan Yardımcısı Kamala Harris, Trump'ın ana üssü yakınlarındaki kürtaj haklarını tartışmak üzere Florida'nın West Palm Beach kentinde düzenleyeceği bir kampanya etkinliğini erteledi. Etkinlik, Cumartesi günkü Trump mitinginin başlamasından sadece saatler önce duyurulmuştu.

Ayrıca Biden, LBJ Başkanlık Kütüphanesi ziyareti sırasında Sivil Haklar Yasası'nın 60. Yıldönümünü anmak üzere Teksas'a yapacağı geziyi de yeniden planladı. Bunun yerine Beyaz Saray'dan NBC'ye planlanan bir röportaj verecek ve Salı günü Las Vegas'ta bir kampanya etkinliğiyle devam edecek.

Bir Biden kampanya yetkilisi POLITICO'ya yaptığı açıklamada, Pazartesi günkü röportajın ardından Biden ve Demokratik Ulusal Komite'nin "geleceğe yönelik olumlu vizyonumuz ile Trump ve Cumhuriyetçilerin geriye dönük gündemi arasındaki zıtlığı hafta boyunca çizmeye devam edeceğini" söyledi.