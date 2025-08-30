Trump'a yargı şoku: "Gümrük vergilerinin çoğu yasalara aykırı"

ABD Temyiz Mahkemesi, ABD Başkanı Donald Trump'ın birçok ülke için uygulamaya koyduğu gümrük vergilerinin çoğunun yasalara aykırı olduğuna hükmetti.

Trump, temyiz mahkemesinin kararını eleştirerek Truth Social üzerinden yaptığı paylaşımda "Eğer mahkeme karaının uygulanmasına izin verilirse, bu karar kelimenin tam anlamıyla Amerika Birleşik Devletleri'ni yok edecektir" dedi.

ABD Temyiz Mahkemesi, Başkan Donald Trump'ın 2018 yılında uygulamaya koyduğu gümrük vergilerinin büyük bir bölümünün yasalara uygun olmadığına karar verdi. Mahkemenin kararında, vergilere ilişkin sürecin ABD yasalarında belirtilen yetkilere ve prosedürlere uygun şekilde yürütülmediği belirtildi.

Yargı kararı, özellikle Çin gibi ticari ortaklara uygulanan vergilerin geçerliliğini tartışmaya açarken, bu kararın küresel ticaret dengeleri üzerinde de etkili olabileceği öngörülüyor. Kararın gerekçesinde, "gümrük vergilerinin çoğunun yasalara aykırı olduğu" ifade edildi.

Karar, Trump'ın ticari uygulamalarına karşı atılmış en önemli adımlardan biri olarak değerlendiriliyor. Yüksek mahkemeden gelen bu karar, özellikle Çin gibi ülkelerle olan ticari ilişkilerin geleceğini yeniden şekillendirme potansiyeli taşıyor.

"TÜM TARİFELER HÂLÂ YÜRÜRLÜKTE"

Trump, sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı paylaşımda, "Tüm tarifeler hâlâ yürürlükte. Bugün, son derece partizan temyiz mahkemesi, tarifelerimizin kaldırılması gerektiği yönünde yanlış bir karar verdi, ancak onlar da ABD'nin sonunda kazanacağını biliyor." ifadelerini kullandı.

Bu tarifelerin kaldırılmasının ülke için "felaket" olacağını öne süren Trump, bunun ABD'yi finansal olarak zayıflatacağını kaydetti.

Gümrük vergilerinin Amerikalı işçilere yardım etmek ve "Made in America" ürünleri üreten şirketleri desteklemek için en iyi araç olduğunu ifade eden Trump, şöyle devam etti:

"Uzun yıllar boyunca, umursamaz ve akılsız politikacılarımız gümrük vergilerinin bize karşı kullanılmasına izin verdiler. Şimdi, ABD Yüksek Mahkemesi'nin yardımıyla, bunları ülkemizin yararına kullanacak ve Amerika'yı yeniden zengin, güçlü ve kuvvetli hale getireceğiz."

ULUSLARARASI TİCARET MAHKEMESİ'NİN TARİFELERİ ENGELLEYEN KARARI DURDURULMUŞTU

New York'taki ABD Uluslararası Ticaret Mahkemesi, mayıs ayında Trump'ın diğer ülkelere getirdiği tarifelerde yasal yetkisini aştığına hükmederek, bu tarifelerin uygulanmasını engelleme kararı almıştı.

Kararda, Anayasa'nın ticareti düzenleme ve vergi koyma yetkisini yalnızca Kongre'ye verdiği aktarılmıştı.

ABD yönetimi karara itiraz etmiş, temyiz sürecinde kararın uygulanması geçici olarak durdurulmuştu.

GEÇEN YILA ORANLA YÜZDE 287,9 ARTIŞ

Trump'ın izlediği tarife politikaları sayesinde ülkenin gümrük vergilerinden elde ettiği gelir artarken, 2025 mali yılının 10'uncu ayı olan temmuz itibarıyla bu gelir kalemi toplamda 135,7 milyar dolara ulaştı.

Trump'ın göreve başladığı ocak ayında 7,3 milyar dolar olan ABD'nin gümrük vergilerinden elde ettiği net gelir, şubatta 7,2 milyar dolara geriledikten sonra martta 8,2 milyar dolara yükseldi. Gelirlerde nisan ayından itibaren hızlı bir yükseliş yaşandığı görüldü. Buna göre vergi gelirleri nisanda 15,6 milyar, mayısta 22,2 milyar ve haziranda 26,6 milyar dolara yükseldi.