Trump'a yönelik saldırı sonrası kınama mesajları

Dünya siyasetinin birçok ismi eski ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik saldırıyı kınadı. Eski ABD Başkanlarından Barack Obama, "Trump'ın ciddi şekilde yaralanmamış olması hepimizi rahatlatmalı ve bu anı siyasetimizde nezakete ve saygıya yeniden adamak için kullanmalıyız" ifadelerini kullandı.

Latin Amerika ülkelerinin liderleri, eski ABD Başkanı Donald Trump'a, seçim kampanyası sırasında düzenlenen saldırıyı kınadı.

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, Trump'a yapılan saldırıya X hesabından tepki göstererek, "Nasıl olursa olsun, eski Başkan Donald Trump'ın başına gelenleri kınıyoruz. Şiddet mantıksız ve insanlık dışıdır" ifadesini kullandı.

2 Haziran'daki seçimi kazanan Meksika'nın seçilmiş ilk kadın Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum da saldırıyı kınayarak, "Eski Başkan Donald Trump'ın iyi olduğunu bilmek sevindirici. Bu saldırıyı kınadığımızı ve her türlü siyasi şiddeti reddettiğimizi bir kez daha yineliyoruz. Barış ve demokrasi her zaman tek seçenek olmalı" değerlendirmesinde bulundu.

"TANRI AMERİKAN HALKINA HUZUR VE SÜKUNET VERSİN"

Venezuela'da seçim mitingi sırasında, Trump'a yapılan saldırının haberini alan Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Trump'a yönelik saldırıyı "şiddetle" kınadıklarını dile getirerek, "Trump'ın kısa zamanda iyileşmesini diliyorum. Tanrı Amerikan halkına huzur ve sükunet versin" diye konuştu.

Bolivya Devlet Başkanı Luis Arce de sosyal medya hesabından Pensilvanya'daki saldırıyı kınayarak, "Derin ideolojik ve politik farklılıklarımıza rağmen, nereden gelirse gelsin şiddet her zaman herkes tarafından kınanmalı" ifadesini kullandı.

Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, X hesabındaki açıklamasında, şiddetin her türlüsünü kınadıklarını belirtti.

Küba'nın 65 yıldır saldırıların ve terörizmin kurbanı olduğunu hatırlatan Canel, "Silah ticareti ve ABD'deki politik şiddetin tırmanması, bu tür olaylara yol açmaktadır" değerlendirmesinde bulundu.

BREZİLYA'DAN TEPKİ

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva ise X hesabından saldırıya tepki göstererek, "Eski Başkan Donald Trump'a yönelik saldırı herkes tarafından şiddetle kınanmalı. Bugün gördüklerimiz kabul edilemez" dedi.

Ekvador Devlet Başkanı Daniel Noboa, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, Trump ile dayanışma içerisinde olduğunu kaydetti.

Uruguay Devlet Başkanı Luis Alberto Lacalle de X hesabındaki açıklamasında, şiddettin her türlüsünü reddettiklerini, Trump ve ABD halkıyla dayanışma içerisinde olduklarını söyledi.

"SON OLAYLARDAN DERİN ÜZÜNTÜ DUYUYORUZ"

Paraguay Devlet Başkanı Santiago Pena, sosyal medya hesabından kınama mesajı yayımlayarak, "Tüm şiddet eylemlerini en güçlü şekilde kınıyoruz. Eski Başkan Donald Trump ile dayanışma içinde olduğumuzu ifade ediyor ve son olaylardan derin üzüntü duyuyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

OBAMA'DAN MESAJ

Eski ABD Başkanı Barack Obama da Trump’a yapılan saldırı sonrasında sosyal medya platformu X üzerinden bir mesaj yayınladı. Obama, şu ifadeleri kullandı:

“Demokrasimizde siyasi şiddete kesinlikle yer yoktur. Henüz tam olarak ne olduğunu bilmiyor olsak da, eski Başkan Trump'ın ciddi şekilde yaralanmamış olması hepimizi rahatlatmalı ve bu anı siyasetimizde nezakete ve saygıya yeniden adamak için kullanmalıyız. Michelle ve ben ona acil şifalar diliyoruz.”

NE OLMUŞTU?

Cumhuriyetçi Partiden başkanlık için yarışan eski ABD Başkanı Trump, Pensilvanya'daki mitingde kürsüden destekçilerine hitap ettiği sırada silahlı saldırıya uğramıştı.

Sağ kulağından yaralanan Trump'ın, sağlık durumunun iyi olduğu bildirilmişti.

Saldırıda, mitinge katılan 1 kişi de hayatını kaybetmişti.

ABD Gizli Servisi, şüpheli bir saldırganın, miting alanının dışındaki yüksek bir yerden kürsünün bulunduğu noktaya birçok kez ateş ettiğini açıklamıştı.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), saldırıyı suikast girişimi olarak tanımlamıştı.