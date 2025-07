Trump, AB ile ticaret anlaşmasını duyurdu: "Yüzde 15’lik gümrük vergisi konusunda anlaştık"

ABD Başkanı Donald Trump, İskoçya’nın batısındaki Turnberry’de bulunan golf tesisinde Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Trump, 27 üyeli Avrupa Birliği’nden yapılan ithalatlara yüzde 15 oranında genel bir gümrük vergisi uygulanması konusunda anlaşma sağladıklarını duyurdu. Bu hamle, ABD ile AB arasında ticaret konusunda aylardır süren anlaşmazlığı sona erdirdi.

"ÇOK BÜYÜK MİKTARDA ASKERİ TEÇHİZAT SATIN ALMAYI DA KABUL EDİYORLAR"

Trump, "Avrupa Birliği, ABD’den 750 milyar dolar tutarında enerji satın almayı kabul edecek. Ayrıca halihazırda yaptıkları yatırımlara ilave olarak ABD’ye 600 milyar dolar daha yatırım yapmayı kabul ediyorlar. Yani büyük bir yatırım söz konusu. Ayrıca ülkelerini sıfır gümrük vergisiyle ticarete açmayı kabul ediyorlar. Bu çok büyük bir gelişme. Tüm Avrupa ülkeleri, ABD ile sıfır tarifeyle ticarete açılacak. Bunun yanı sıra, çok büyük miktarda askeri teçhizat satın almayı da kabul ediyorlar. Bu miktarın ne olacağını henüz bilmiyoruz ama iyi haber şu ki, dünyanın en iyi askeri ekipmanlarını biz üretiyoruz" dedi.

Avrupa’nın ABD’den silah alımlarının yüz milyarlarca dolar olacağını ifade eden Trump, anlaşmanın Avrupa tarafının 750 milyar dolarlık enerji alımı, 600 milyar dolarlık yatırım ve ülkelerin sıfır tarifeyle ABD ürünlerine açılması olduğunu vurguladı.

"TEK TİP YÜZDE 15'LİK GÜMRÜK VERGİSİ KONUSUNDA ANLAŞTIK"

Anlaşmanın ABD ayağına da değinen Trump, "Otomobiller ve diğer tüm ürünler için tek tip yüzde 15’lik gümrük vergisi konusunda anlaştık" ifadelerini kullandı. Trump, AB ile sağlanan anlaşmayı şimdiye kadar yapılan en büyük anlaşma olarak nitelendirdi.

"BU, BİR NEVİ ORTAKLIK İLİŞKİSİ"

Anlaşmaya nasıl bu kadar hızlı bir şekilde ulaşıldığına ilişkin soru üzerine Trump, her iki tarafın da anlaşmak istemesi nedeniyle böyle bir sonuç elde edildiği cevabını verdi. Trump, "Bu, bizi birbirimize daha da yakınlaştıracak. Bence bu anlaşma bizi gerçekten çok yakınlaştıracak. Aslında bir nevi ortaklık ilişkisi bu" dedi.

Çelik ve alüminyuma uygulanacak tarifelere ilişkin soru üzerine Trump, bu tarifelerin dünya genelinde olduğu üzere ayrı tutulacağı ve mevcut uygulamanın devam edeceğini ifade etti. ABD’nin Avrupa’ya en çok satacağı ürünlerin başlangıçta otomobiller ve ardından tahıl ürünleri olacağını ifade eden Trump, Avrupa halkının da artık daha fazla seçeneği olacağını ifade etti.

"ÇOK BÜYÜK BİR ANLAŞMA"

AB Komisyonu Başkanı Von der Leyen ise, "Dünyanın en büyük iki ekonomisi arasında bir ticaret anlaşması sağladık ve bu gerçekten çok önemli ve çok büyük bir anlaşma. Bu, istikrar ve öngörülebilirlik getirecek ki bu, Atlantik’in her iki yakasındaki işletmeler için son derece önemli" dedi.

Von der Leyen, "Yüzde 15 oranında, her şeyi kapsayan genel bir gümrük vergisi uygulanacak. Sayın Başkan’ın az önce bahsettiği yatırımlar, ABD’ye yönlendirilecek ve yapılan bu alımlar da buna dahil. Avrupa pazarı temelde artık açık. Bu pazar, 450 milyon kişiden oluşuyor. Bu nedenle bu çok iyi bir anlaşma. Çok büyük bir anlaşma" ifadelerini kullandı.

Müzakerelerin çok zorlu geçtiğini söyleyen Von der Leyen, "En başından bunun böyle olacağını biliyordum. Gerçekten zordu. Lakin her iki taraf için de iyi sonuçlara ulaştık. Bu nedenle tekrar tebrikler ve çok teşekkürler" dedi.

"RUS GAZI VE PETROLÜNÜN YERİNİ ABD’DEN ALINACAK SIVILAŞTIRILMIŞ DOĞALGAZ, PETROL VE NÜKLEER YAKIT ALACAK"

Trump ile görüşmenin ardından ayrı bir basın toplantısı düzenleyen AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, anlaşmaya ilişkin detaylar verdi. Yüzde 15’lik tarifenin net bir üst sınır oluşturduğunu, yani üzerine ekleme yapılamayacağını ve her şeyi kapsadığını ifade eden Von der Leyen, "Bu durum, vatandaşlarımız ve işletmelerimiz için çok daha fazla netlik sağlar ve bu da günümüzde son derece kritik bir husustur" dedi.

Bir dizi stratejik ürün için ise sıfıra karşı sıfır tarife konusunda anlaştıklarını açıklayan Von der Leyen, "Bu ürünler arasında tüm uçaklar ve parçaları, belirli kimyasallar, bazı genel ilaçlar, yarı iletken ekipmanları, bazı tarım ürünleri, doğal kaynaklar ve kritik hammaddeler yer alıyor" dedi.

Bu listeye daha fazla ürün eklemek için çalışacaklarını açıklayan Von der Leyen, "ABD enerji ürünlerinin satın alınması, arz kaynaklarımızı çeşitlendirecek ve Avrupa’nın enerji güvenliğine katkıda bulunacak. Rus gazı ve petrolünün yerini ABD’den alınacak sıvılaştırılmış doğal gaz, petrol ve nükleer yakıt alacak" dedi.

Von der Leyen, "Bu anlaşma sayesinde en büyük ihracat pazarımıza erişimimizi güvence altına alıyoruz. Aynı zamanda, pazarımızda Amerikan ürünlerine daha fazla erişim sağlayacağız. Bu Avrupalı tüketicilerin yararına olacak ve şirketlerimizin de rekabet gücünü artıracak" ifadelerini kullandı.