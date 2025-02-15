Trump: "ABD, İsrail'in alacağı kararı destekleyecek"

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail ile Hamas arasında bugün gerçekleştirilen esir takasının ardından mesaj niteliğinde açıklamalar yaptı.

Kendisine ait sosyal medya platformu Truth Social'dan açıklama yapan Trump, "Hamas, Gazze'den 3 esiri serbest bıraktı, bunlardan biri ABD vatandaşıydı. Görünüşe göre iyi durumdalar. Bu, geçen hafta hiçbir esiri serbest bırakmayacaklarına dair yaptıkları açıklamadan farklı bir gelişme" dedi.

Açıklamasında İsrail’e mesaj gönderen Trump, "İsrail şimdi, bugün saat 12.00'de, tüm esirlerin serbest bırakılması için konan son tarih hakkında ne yapacağına karar vermek zorunda kalacak. Amerika Birleşik Devletleri, alacakları kararı destekleyecek" ifadelerini kullandı.