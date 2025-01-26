Trump, ABD'nin Grönland’in kontrolünü ele geçireceğine inandığını söyledi

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin özerk Danimarka toprağı olan Grönland’in kontrolünü ele geçireceğine inandığını söyledi. Trump, adanın 57 bin sakininin “ABD ile birlikte olmak istediğini” de belirtti. Trump, ayrıca ilk yurt dışı gezisinin Suudi Arabistan veya İngiltere’ye olabileceğini de kaydetti.

Donald Trump, dün Air Force One uçağında gazetecilere açıklamalarda bulundu. Trump, ABD'nin özerk Danimarka toprağı olan Grönland’in kontrolünü ele geçireceğine inandığını söyledi. “Sanırım onu alacağız” diyen Trump, adanın 57 bin sakininin “ABD ile birlikte olmak istediğini” belirtti. Trump, ayrıca şunları söyledi:

“Danimarka'nın ada üzerinde ne gibi bir hakkı olduğunu gerçekten bilmiyorum ama özgür dünyanın korunması için bunun gerçekleşmesine izin vermemeleri çok düşmanca bir davranış olur. Bence Grönland'ı alacağız çünkü bunun dünyanın özgürlüğüyle bir ilgisi var. Özgürlüğü sağlayabilecek olanın biz olmamız dışında Amerika Birleşik Devletleri ile hiçbir ilgisi yok. Onlar sağlayamaz.”