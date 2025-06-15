Trump, ABD'nin İran-İsrail çatışmasına "dahil olabileceğini" belirtti

ABD Başkanı Donald Trump, ABD merkezli televizyon kanalı ABC News’e bugün verdiği röportajda, İran'ın nükleer programıyla ilgili görüşmelerin devam ettiğini ve İran’ın, İsrail’e ağır saldırılar düzenlediği bir dönemde Tahran'ın bir anlaşma yapmaya daha meyilli olacağını ifade etti.

Ancak İsrail’in, 13 Haziran Cuma günü erken saatlerde, İran'a saldırı başlatmasından ve Tahran’ın, bugün Washington ile planlanan altıncı tur görüşmeleri iptal etmesinden bu yana, müzakerelerin devam ettiğine dair kamuoyuna yansıyan bir işaret olmadı.

Hem İran hem de nükleer konusunda arabuluculuk yapan Umman, nükleer programla ilgili planlanan görüşmelerin iptal edildiğini açıkladı. Ancak Trump, iki tarafın görüşmelere devam ettiğini belirtti. Tahran'ın masaya oturması için bir zaman sınırı olup olmadığı sorusuna Trump, “Hayır, müzakereler için bir son tarih yok. Ama konuşuyorlar, bir anlaşma yapmak istiyorlar. Konuşuyorlar, konuşmaya devam ediyorlar” yanıtını verdi.

PUTİN'DEN İSRAİL VE İRAN ARASINDA "ARABULUCU OLMA" TEKLİFİ

Trump, çatışmanın “anlaşmayı hızlandırmış olabileceğini” iddia ederek, Putin’in telefon görüşmesinin ardından savaşan ülkeler arasında arabuluculuk yapmaya hazır olduğunu söyledi. Ukrayna ile üç yıldır bir savaşın içinde olan Putin’in, çatışmada potansiyel bir arabulucu olmasına ilişkin Trump, ”Putin hazır. Bu konuda beni aradı. Bu konuda uzun uzun konuştuk" dedi.

Trump, İsrail'in İran'a yönelik bombardımanını cuma günü başladığından bu yana desteklemekte kararlı davranmış ve saldırıları “mükemmel” olarak nitelendirmişti. Ayrıca ABD'nin, İsrail'in saldıracağından önceden tamamen haberdar olduğunu söyledi.

İsrail'in füze saldırılarına karşı savunulmasına yardımcı olan Washington, İran'a yönelik saldırılarda yer almadı. Ancak İran ve İsrail arasındaki çatışmaya “ABD’nin dahil olması mümkün” diyen Trump, ABD'nin “şu anda” askeri harekata dahil olmadığını vurguladı.