Trump: ABD yasakladı, İsrail artık Lübnan'ı bombalamayacak

ABD Başkanı Donald Trump, “İsrail artık Lübnan'ı bombalamayacak. Bunu yapmaları ABD tarafından yasaklanmıştır” dedi.

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail'in Lübnan'a saldırılarına değindi.

"ABD, harika B2 bombardıman uçaklarımızın vurduğu tesislerdeki tüm nükleer 'materyali' alacak. Kesinlikle hiçbir şekilde para el değiştirmeyecek. Bu anlaşmanın hiçbir şekilde Lübnan ile bir bağlantısı yoktur" ifadelerini kullanan Trump, şöyle devam etti: "Ancak ABD ayrı olarak Lübnan ile çalışacak ve Hizbullah durumunu uygun bir şekilde ele alacaktır. İsrail artık Lübnan'ı bombalamayacak. Bunu yapmaları ABD tarafından yasaklanmıştır. Yeter artık!"

İSRAİL'İN LÜBNAN'A SALDIRILARI VE ATEŞKES

İsrail ordusu Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etti.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun 2 Mart'tan itibaren Lübnan'a düzenlediği saldırılarda yaklaşık 2 bin 200 kişinin öldüğünü bildirmişti.

Lübnan hükümeti de bu sürede ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyon 162 bini geçtiğini açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 16 Nisan'da İsrail ve Lübnan'ın 10 günlük ateşkes konusunda mutabakata vardığını açıklamıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, söz konusu ateşkesi kabul ettiklerini belirterek, Lübnan'ın güneyinde işgal ettikleri bölgelerde kalmayı sürdüreceklerini ifade etmişti.