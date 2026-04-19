Trump açıkladı: ABD, ablukayı aşmaya çalışan İran bayraklı gemiyi vurdu ve ele geçirdi

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin Hürmüz Boğazı'ndaki ablukasını aşmaya çalışan İran bayraklı bir gemiyi vurduklarını ve ele geçirdikleri gemide neler olduğunu inceleme altına aldıklarını duyurdu.

Kendi sosyal medya mecrası olan TruthSocial'dan açıklama yapan Donald Trump, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün, İran bayraklı, yaklaşık 900 feet (yaklaşık 275 metre) uzunluğunda ve neredeyse bir uçak gemisi kadar ağır olan TOUSKA adlı yük gemisi, deniz ablukamızı aşmaya çalıştı ve bu girişim onlar için iyi sonuçlanmadı.

U.S. Navy’ne ait güdümlü füze destroyeri USS Spruance, TOUSKA’yı Umman Körfezi’nde durdurdu ve kendilerine açık bir uyarı yaptı. İranlı mürettebat bu uyarıyı dikkate almayı reddedince, donanmamız geminin makine dairesine açılan bir delikle gemiyi bulunduğu yerde etkisiz hale getirdi.

Şu anda United States Marine Corps geminin kontrolünü elinde bulunduruyor. TOUSKA, geçmişteki yasa dışı faaliyetleri nedeniyle United States Department of the Treasury yaptırımları altında bulunuyor.

Geminin tam kontrolü bizde ve içinde neler bulunduğunu inceliyoruz!"

NE OLMUŞTU?

ABD-İsrail, İran'a 28 Şubat'ta saldırı başlatmıştı. Saldırıda İran'ın dini lideri Ali Hamaney öldürülmüştü. Bu süreçte İran da misilleme saldırıları gerçekleştirmiş ve Hürmüz Boğazı'nı kapamıştı. Hürmüz'ün kapanması petrol fiyatlarını şiddetli şekilde etkilerken ABD, İran'la ateşkes yapmak zorunda kalmıştı. 7 Nisan'da 2 hafta sürecek bir ateşkes konusunda anlaşılmış bu süreçte müzakerelerin yürütüleceği belirtilmişti. ABD-İran müzakereleri çıkmaza girdi, bunun karşısında ABD ise Hürmüz'de abluka başlattı.