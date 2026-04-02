Trump, Adalet Bakanı Bondi'yi görevden aldı

ABD Başkanı Donald Trump, Adalet Bakanı Pam Bondi'yi görevden aldığını duyurdu. Bondi'nin yerine vekaleten Todd Blanche getirildi.

Kendi sosyal platformu TruthSocial'dan açıklama yapan Trump, şu ifadeleri kullandı:

"Pam Bondi, büyük bir Amerikan vatanseveri ve sadık bir dosttur; geçtiğimiz yıl boyunca Adalet Bakanım olarak görevini büyük bir bağlılıkla yerine getirdi. Pam, ülke genelinde suçla mücadelede yürütülen geniş çaplı operasyonları başarıyla yönetti ve cinayet oranları 1900 yılından bu yana en düşük seviyesine geriledi. Pam’i seviyoruz ve kendisi, yakın bir tarihte duyurulacak olan, özel sektörde çok ihtiyaç duyulan ve önemli yeni bir göreve geçiş yapacak. Bu süreçte, Adalet Bakan Yardımcımız ve son derece yetenekli, saygın bir hukukçu olan Todd Blanche, vekâleten Adalet Bakanı olarak görev yapacak.

Bu konuya gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederim!"

GÖREVİ SADECE 1 YIL SÜRDÜ

Pam Bondi, ABD Adalet Bakanı olarak 5 Şubat 2025’te göreve başlamıştı.