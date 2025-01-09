Trump Almanya’yı karıştırdı

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ABD’de 20 Ocak’ta Başkanlık görevine başlayacak olan Donald Trump’ın önceki gün NATO ülkelerinin savunma harcamalarını GSYİH’nin yüzde 5’ine yükseltme çağrısı Almanya siyasetini karıştırdı. DW’nin haberine göre iktidardaki koalisyon hükümetinin büyük ortağı Sosyal Demokrat Parti’nin (SPD) Meclis Grup Başkanvekili Dirk Wiese, Trump'ın önerisini “ tam bir saçmalık” diye nitelendirdi.

SPD dış politika uzmanı Ralf Stegner de “Dünyada daha fazla silaha değil, daha azına ihtiyacımız var” dedi. 23 Şubat’ta yapılacak erken seçimde iktidara gelmesi beklenen Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) lideri Friedrich Merz, “Önemli olan miktar değil kendimizi savunmak için gerekeni yapmamız” diyerek Almanya’nın öncelikle NATO’nun belirlediği yüzde 2 hedefini tutturması gerektiğini söyledi.

Liberal Hür Demokrat Parti’den (FDP) Marie-Agnes Strack-Zimmermann ise “Mevcut tehditler karşısında yüzde 2 yeterli değil” derken “ortaya gelişigüzel oranlar atılmasına karşı olduğunu” kaydetti. Sol Parti'den (Die Linke) koparak oluşturulan Sahra Wagenknecht İttifakı'nın (BSW) lideri Sahra Wagenknecht ise “Almanya’nın boyun eğmeye değil bağımsızlığa ihtiyacı var” diyerek ABD ile ilişkilerde rota değişikliğine gidilmesi çağrısında bulundu.