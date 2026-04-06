TRUMP ALTINI DÜŞÜRDÜ! 6 Nisan 2026 Pazartesi Altın Fiyatları (GÜNCEL)

ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a yönelik sert açıklamaları sonrası altın fiyatları haftaya düşüşle başladı. Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler, ons altın ve gram altın üzerinde baskı oluştururken yatırımcılar güncel verileri yakından takip ediyor.

ALTIN FİYATLARI NEDEN DÜŞTÜ?

Altın fiyatlarındaki düşüşte birden fazla faktör etkili oldu. Küresel piyasalarda artan jeopolitik gerilimlere rağmen doların güçlü seyri ve faiz beklentilerindeki değişim altın üzerinde baskı yarattı.

Özellikle ABD tarafında ekonomik verilerin güçlü gelmesi, yatırımcıların güvenli liman olarak altına yönelmesini sınırladı. Bu durum, altının haftaya değer kaybıyla başlamasına neden oldu.

6 NİSAN 2026 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

ALTIN (TL/GR): 6.686,46 / 6.687,35

6.686,46 / 6.687,35 22 Ayar Bilezik: 6.191,02 / 6.264,60

6.191,02 / 6.264,60 Altın (ONS): 4.662,72 / 4.663,26

4.662,72 / 4.663,26 Altın ($/kg): 149.171,00 / 149.190,00

149.171,00 / 149.190,00 Altın (Euro/kg): 172.203,00 / 172.225,00

172.203,00 / 172.225,00 18 Ayar Altın: 4.881,00 / 4.881,62

4.881,00 / 4.881,62 14 Ayar Altın: 3.705,66 / 4.935,35

Bu veriler doğrultusunda CANLI altın fiyatları, altın fiyatları gram, kuyumcu altın fiyatları canlı ve bilezik fiyatları aramaları yeniden yoğunluk kazandı.

ONS ALTINDA KRİTİK SEVİYE: 4.500 DOLAR

Uzmanlar ons altında 4.500 dolar seviyesini kritik eşik olarak değerlendiriyor. Bu seviyenin altına inilmesi durumunda satış baskısının artabileceği, yukarı yönlü hareketlerde ise yeni direnç noktalarının oluşabileceği ifade ediliyor.

ALTIN FİYATLARI HESAPLAMA: GRAM ALTIN NE KADAR?

Miktar Fiyat 1 gram altın 6.687,35 TL 10 gram altın 66.873,50 TL 50 gram altın 334.367,50 TL 100 gram altın 668.735,00 TL

22 AYAR BİLEZİK FİYATLARI: BİLEZİK KAÇ LİRA?

Miktar Fiyat 1 gram bilezik 6.264,60 TL 10 gram bilezik 62.646,00 TL 15 gram bilezik 93.969,00 TL 20 gram bilezik 125.292,00 TL 30 gram bilezik 187.938,00 TL 50 gram bilezik 313.230,00 TL

ALTIN FİYATLARI YATIRIMCIYA NE SÖYLÜYOR?

Altın piyasasında yaşanan dalgalanma, yatırımcıların temkinli hareket etmesine neden oluyor. Gram altın ve bilezik fiyatlarındaki değişim, kısa vadeli alım-satım kararlarını doğrudan etkiliyor.

Bu süreçte yatırımcıların sadece jeopolitik gelişmeleri değil, aynı zamanda faiz politikalarını ve doların yönünü de takip etmesi büyük önem taşıyor.

Gram altın bugün ne kadar?

Gram altın 6.687 TL seviyesinde işlem görüyor.

22 ayar bilezik kaç lira?

22 ayar bilezik yaklaşık 6.264 TL seviyesinde bulunuyor.

Ons altın neden düşüyor?

Güçlü dolar ve faiz beklentileri altın fiyatlarını baskılıyor.

Altın fiyatları yükselecek mi?

Piyasalardaki belirsizlik nedeniyle altın fiyatlarında dalgalanma devam edebilir.

10 gram altın kaç TL?

10 gram altın yaklaşık 66.873 TL seviyesindedir.