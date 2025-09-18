Trump, Antifa'yı "terör örgütü" ilan etti

ABD Başkanı Donald Trump, Antifa'yı "terör örgütü" olarak ilan ettiğini duyurdu.

Trump, ABD merkezli Truth Social hesabından konuya ilişkin paylaşım yaptı.

"Hasta, tehlikeli ve radikal sol felaketi olan Antifa'yı büyük bir terör örgütü olarak ilan ettiğini bildirmekten memnuniyet duyduğunu" belirten Trump, Antifa'yı finanse edenlerin kapsamlı bir şekilde soruşturulmasını şiddetle tavsiye edeceğini kaydetti.

Trump, sağcı Charlie Kirk'ün öldürülmesiyle ilgili "Antifa gibi radikal sol grupların yerel terör grubu kapsamına alınmasını yüzde 100 düşünebileceğini" söylemişti.