Trump, Asya turuna anlaşmayla başladı

Dış Haberler

Amerikan emperyalizminin küresel hegemonyasını yeniden tesis etmek için kolları sıvayan ABD Başkanı Donald Trump, Malezya, Japonya ve Güney Kore’yi ziyaret edeceği 5 günlük Asya turuna başladı. Trump, Seul’deki kritik görüşme öncesi bölge ülkeleriyle imzalayacağı anlaşmalarla Çin Devlet Başkanı Şi Cinping üzerindeki baskıyı artırmayı hedefliyor.

ABD Başkanı Trump, Asya turunun ilk ayağında 47. Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) zirvesine ev sahipliği yapan Malezya’nın başkenti Kuala Lumpur’da Malezya Başbakanı Enver İbrahim tarafından karşılandı.

SAVAŞLARI ‘BİTİRMİŞ’

Trump, ayağının tozuyla geçtiğimiz aylarda sınır anlaşmazlığı nedeniyle savaşın eşiğine gelen Tayland ve Kamboçya liderleri arasında kapsamlı ateşkes anlaşması imzalattı. Trump, törende yaptığı konuşmada, “Kuala Lumpur Barış Anlaşması” adı verilen anlaşmayla “milyonlarca hayatın kurtarılacağını” belirtirken “ABD yönetiminin gösterdiği çabalar sayesinde bu çatışmaların sona erdiğini” iddia etti.

MİNERALLERİ KAPTI

Ateşkes töreninin ardından Trump, Kamboçya ile karşılıklı ticaret anlaşması, Tayland ile de kritik mineraller alanında bir işbirliği anlaşması imzaladı.

Trump ayrıca Malezya Başbakanı İbrahim ile ikili ilişkileri “kapsamlı stratejik ortaklık” seviyesine yükselten anlaşmaya da imza attı. Taraflar, kritik mineraller ve nadir toprak elementleri alanında karşılıklı ticaret anlaşması da imzaladı. ABD-Malezya Karşılıklı Ticaret Anlaşması Ortak Bildirisi’ne göre Malezya, ABD’ye kritik mineraller ve nadir toprak elementleri ihracatında kısıtlama veya kota uygulamaktan kaçınacak.

ÖN MUTABAKATA VARDI

ABD’li üst düzey yetkililer, Trump’ın Asya seyahati sırasında ticaret ortaklarıyla ekonomik anlaşmalar ve kritik mineraller anlaşmaları imzalayarak Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile yapacağı kritik toplantı öncesinde Çin’e baskıyı artırmaya amaçladığını söylemişti.

Çin, Washington ile Pekin arasında yeni bir karşılıklı ticaret kısıtlamaları paketi kapsamında nadir toprak mineralleri ve diğer kritik mineraller üzerinde daha sıkı ihracat kontrolleri açıklamıştı. Trump ise Çin mallarına %100 ek gümrük vergisi uygulama tehdidinde bulunmuştu.

“ABD endüstrisini korumak” için kritik minerallerin madenciliği ve işlenmesi için alternatif kaynaklar sağlamak üzere harekete geçen Trump, geçen hafta da Asya-Pasifik bölgesindeki müttefiklerinden Avustralya ile de kritik mineraller konusunda anlaşma yapmıştı.

ELİ GÜÇLÜ GİRMEK İSTİYOR

Şi ile görüşmesi öncesi müzakerelerdeki pozisyonunu güçlendirmeyi amaçlayan Trump yönetimi ayrıca Pekin’e daha fazla gümrük vergisi uygulanmasının önünü açan geçmiş ticaret anlaşmalarına yönelik soruşturma başlatmıştı.

Öte yandan ABD ve Çin heyetleri, karşılıklı tarife artışlarıyla tırmanan ticaret geriliminin çözümü için Malezya’da yürütülen müzakerelerin yeni turunun ardından “ön çerçeve anlaşmaya” vardıklarını bildirdi.

KRİTİK ZİRVE 30 EKİM’DE

Trump, Malezya’nın ardından Japonya’ya geçecek. Tokyo ziyaretinde “Japonya’nın Demir Leydisi” olarak anılan yeni Başbakan Sanae Takaiçi ile bir araya gelecek. ABD Başkanı, ziyaretinin son ayağında Güney Kore’de düzenlenen Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi kapsamında 30 Ekim’de Çin lideri Şi ile görüşecek.

∗∗∗

PUTİN’LE GÖRÜŞME ŞARTI

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelme ihtimaline ilişkin, “Bir anlaşma yapacağımızı bilmek gerekir, zamanımı boşa harcamayacağım” dedi. Asya ziyaretine giderken yakıt ikmali için indiği Katar’da Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Sani ile “mini zirve” de düzenleyen Trump, kırılgan ateşkesin sürdüğü Gazze’ye ilişkin “Artık daha güvenli bir Ortadoğu’ya sahibiz” dedi. Trump, Gazze’de kurulması planlanan uluslararası istikrar gücünün "en yakın zamanda hazır olacağını" söyledi.

∗∗∗

SEUL’DE GAZZE PROTESTOSU

ABD Başkanı Donald Trump’ın Güney Kore ziyareti öncesinde Seul sokaklarında protestolar başladı. Göstericiler, Trump’ı Gazze’deki “soykırıma ortak olmakla” suçlarken “Onu burada istemiyoruz” dedi. Protestocular, ellerinde kanlı Netanyahu ve Trump görselleri taşıyarak sadece İsrail’i değil, ABD ve Batı hükümetlerini de Gazze ve Batı Şeria’daki yıkımdan sorumlu tuttu. Malezya’da da kişi benzer şekilde Filistin’e destek gösterileri düzenledi.