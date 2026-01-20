Trump: Avrupa kökenli IŞİD'liler Suriye'de hapishaneden kaçmıştı, bu yüzden Macron'la yazışmalarımı gösterdim

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye'de hapishaneden kaçan IŞİD'liler için "Avrupalı teröristler hapishaneden kaçmışlardı ve Suriye hükümeti, tüm mahkumları yakaladı" ifadesini kullandı.

Amerikan New York Post gazetesine verdiği mülakatta, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile yazışmalarını anlatan Trump, Suriye'deki güncel duruma dikkati çekti.

Trump, Macron ile yazışmalarını kamuoyuna açıklamasının nedeni olarak hapishaneden kaçan Avrupa kökenli IŞİD mahkumları olduğunu belirtti.

ABD Başkanı, röportajında, Macron v Rutte ile Suriye'deki IŞİD mahkumlarının durumuna ilişkin bir konuyu ele aldıklarını aktararak, "Ne yaptığımı biliyor musunuz? Bir hapishane kaçışını engelledim. Suriye'de iyi bir iş çıkardık. Avrupalı mahkumlar kaçıyordu ve ben bunu durdurdum. Bu olay dün oldu" değerlendirmesini yaptı.

Trump, kaçan IŞİD mahkumlarıyla ilgili "Avrupalı teröristler hapishaneden kaçmışlardı. Suriye hükümeti ve Suriye'nin yeni lideri ile çalıştık, onlar (Suriye hükümeti) tüm mahkumları yakaladılar ve onları tekrar hapse attılar. Bunlar hepsi Avrupalı olan dünyanın en kötü teröristleriydi" ifadelerini kullandı.