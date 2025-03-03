Trump azarladı, Avrupa kucakladı

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Oval Ofis’te Batılı liderleri azarlayan ABD Başkanı Donald Trump’ın Ukrayna Savaşı’nı bitirmeye yönelik adımları Transatlantik ittifakı sarsarken Ukrayna lideri Zelenski, aradığı desteği İngiltere’de buldu. Avrupalı ve Kanadalı liderler, Londra’daki Ukrayna konulu acil zirvede bir araya geldi. Zirvede Ukrayna'ya sağlanabilecek güvenlik garantileri ve askeri yardımları ele aldı.

Zirveye ev sahipliği yapan İngiltere Başbakanı Keir Starmer, değerli maden anlaşmasını imzalamak için gittiği Washington’da Trump tarafından “azarlanan” Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile bir araya geldi. Starmer, “Ukrayna ve Fransa ile kendi barış planlarını yapmak için anlaştıklarını” söyledi.

AVRUPA’NIN KENDİ PLANI

Görüşme sonrası Starmer, “Fransa ve 1-2 ülkeyle birlikte savaşı bitirecek bir plan üzerinde çalışmak için Ukrayna'yla anlaştıklarını, bunun daha sonra ABD ile de görüşüleceğini” ifade etti. Starmer, kameralar karşısında tansiyonun yükseldiği bir tartışmayı kimsenin görmek istemediğini yineleyerek, o gün Trump ve Zelenski dışında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la da görüştüğünü de aktardı.

Söz konusu girişimini “önemli bir ilerleme” olarak nitelendiren Starmer, Trump ve Zelenski arasındaki gerilim nedeniyle Kiev ile Washington arasındaki bağların ciddi şekilde zarar gördüğünü ifade etti. Tartışma sonrası Kiev’e desteğini açıklayan “Rusya Devlet Başkanı Putin hariç herkesin barış istediğini” savunan Starmer, kalıcı bir barış için “Ukrayna’nın kendini savunacak kadar güçlü olması ve Avrupa ile ABD’nin güvenlik garantileri sağlaması” gerektiğini kaydetti.

KİEV İLE SİLAH ANLAŞMASI

Zelenski ise görüşme sonrası X’teki paylaşımında Starmer ile görüşmesinde Ukrayna'nın Rusya karşısındaki konumunu güçlendirmek için atılacak adımları, ortak koordinasyonu, savaşı adil bir barış ve güvenlik garantisiyle sonlandırma konularını ele aldıklarını belirtti. Zelenski, “ABD ile mineral anlaşmasını imzalamak için hala hazır olduklarını” ifade etti.

Ukrayna ile İngiltere arasında bir kredi anlaşması imzalandığını kaydeden Zelenski, bu anlaşma kapsamındaki kaynağın Ukrayna'da silah üretimine yönlendirileceğini söyledi.

‘BİR YOLUNU BUL’

Starmer, zirve öncesinde Downing Street'te İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'yi de ağırladı. “Eğer ayrışırsak bu bizi daha zayıf hale getirir” diyen Meloni, ABD ve Avrupa arasında gerilimin artması nedeniyle Trump'ın da katılacağı bir konferans düzenlenmesini önerdi. Ukrayna zirvesi için gittiği Londra’da Beyaz Saray’da yaşanan gerginliğe dair açıklamalarda bulunan NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ise Zelenski’ye “Trump ile ilişkilerini yeniden inşa etmesi için bir yol bulması gerektiğini” söyledi.

FİDAN’DAN TEKLİF

Zirveye, Ukrayna, Fransa, Almanya, Danimarka, İtalya, Hollanda, Norveç, Polonya, İspanya, Türkiye, Kanada, Finlandiya, İsveç, Çekya ve Romanya liderlerinin yanı sıra NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB Konseyi Başkanı Antonio Costa Dışişleri Bakanı Hakan Fidan katıldı. Öte yandan Bakan Fidan’ın zirvede olası barış görüşmelerinin İstanbul’da yapılmasını teklif edeceği belirtildi.

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WASHINGTON YÖNETİMİ KİEV’DEN ELİNİ ÇEKİYOR

Dünya’nın gündemine oturan Beyaz Saray’daki tartışmanın ardından Kiev’den desteğini çeken ABD Başkanı Trump’ın talimatları peş peşe geldi. ABD Dışişleri Bakanlığına bağlı Uluslararası Kalkınma Ajansı, ABD'nin Ukrayna enerji desteğini sonlandırdığını açıkladı. New York Times (NYT) gazetesine konuşan bir yetkili ise “Oval Ofis'teki gösteriden sonra Başkan Trump, askeri yardımları, istihbarat verilerinin paylaşılmasını, Ukrayna ordusunu ve pilotlarını eğitmeyi, dolaylı yollardan verilen desteği sona erdirmeye karar verebilir” dedi. Washington Post’un haberine göre de Trump, tartışmanın hemen ardından ulusal güvenlik yetkililerine, Washington'un Ukrayna'ya silah sevkiyatını geçici veya tamamen durdurup durduramayacağını kontrol etmeleri talimatı verdi.

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ABD İLE DIŞ POLİTİKAMIZ ÖRTÜŞÜYOR

Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, ABD'deki yeni yönetimin dış politikadaki tüm yapılandırmalarını değiştirdiğini belirterek, “Bu, bizim vizyonumuzla örtüşüyor” dedi. ABD ile Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) Ukrayna krizine ilişkin tarafsız karar taslağını oyladıklarına dikkati çeken Peskov, iki liderin iradesiyle ABD ile “büyük zarar gören” ikili ilişkileri yeniden başlatmak için harekete geçtiklerini söyledi.