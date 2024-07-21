Trump, Başkan Yardımcısı adayı ile seçim mitingine katıldı: "Demokrasi için kurşun yedim"

5 Kasım'daki başkanlık seçimlerinde Başkan Yardımcısı olarak Ohio Senatörü J.D. Vance'i seçen eski ABD Başkanı ve başkan adayı Donald Trump, ilk kez birlikte seçim mitingine katıldı. Burada konuşan Trump, Benim demokrasi için tehdit oluşturduğumu söyleyip duruyorlar. Geçen hafta demokrasi için kurşun yedim" dedi.

Cumhuriyetçi Partiden başkanlık için yarışan eski ABD Başkanı Donald Trump, yardımcı adayı seçtiği Ohio Senatörü James David Vance ile 5 Kasım'daki seçimler için yürüttükleri kampanyada ilk kez beraber mitinge katıldı.

ABD basınında yer alan haberlere göre, Trump 13 Temmuz'daki suikast girişiminin ardından Michigan'da düzenlenen mitingde konuştu.

Vance ile birlikte sahneye çıkan Trump, "Benim demokrasi için tehdit oluşturduğumu söyleyip duruyorlar. Geçen hafta demokrasi için kurşun yedim" dedi.

"2020 SEÇİMLERİNİN 'ÇALINDIĞINI' SAVUNDU"

Trump, "Şu anda Demokrat Parti patronları, sahtekar Joe Biden'ı oy pusulasından çıkarmak için kendi partilerinin ön seçim sonuçlarını reddetmeye çalışıyorlar" diye konuştu.

2020'deki seçimlerin "çalındığını" savunan Trump, yeniden böyle bir şey olmasına izin vermeyeceklerini belirtti.

Trump, hakkındaki davalara ilişkin ise "Kaybetmemin tek yolu, sahtekar yargıçlardır. Ne olursa olsun bunu reddedeceğiz." dedi.

GÖÇMEN MESELESİ

Eski Başkan, düzensiz göçmenler konusunda da "toplu sınır dışı etme" taahhüdü verdi.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in kendisine yönelik suikast girişimini duyduktan sonra "güzel bir not" yazdığını ifade eden Trump, Şi'nin çok zeki biri olduğunu ve onunla çok iyi anlaştığını söyledi.

TRUMP, MEVCUT BAŞKAN YARDIMCISINI ELEŞTİRDİ

Öte yandan Vance, ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'i eleştirerek, "Harris benden hoşlanmıyor" ifadelerini kullandı.

Vance, ABD'nin dünyanın farklı bölgelerindeki çatışmalara katılma konusunda dikkatli olması gerektiğinin altını çizerek, "Bu bizim işimiz değil, buna karışmamalıyız" dedi.