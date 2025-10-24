Trump: "Batı Şeria için endişelenmeyin"

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail’in işgal altındaki Filistin topraklarını ilhak etme hamlesine ilişkin tepkilerin artması üzerine, İsrail’in Batı Şeria konusunda herhangi bir adım atmayacağını ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Parlamentosu’nun işgal altındaki Filistin topraklarının resmen ilhakını öngören tasarıyı kabul etmesinin ardından artan uluslararası tepkilere yanıt verdi. Basın toplantısında konuşan Trump, “İsrail, Batı Şeria ile ilgili hiçbir şey yapmayacak. Endişelenmeyin. İsrail çok iyi durumda; bununla hiçbir şey yapmayacaklar” ifadelerini kullandı. Trump, Time dergisine verdiği demeçte, "Bu olmayacak çünkü Arap ülkelerine söz verdim... Eğer bu olursa İsrail, Amerika Birleşik Devletleri'nden aldığı tüm desteği kaybeder" demişti.