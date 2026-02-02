Trump: Ben o mikrop yuvası Epstein adasına gitmedim ama Demokratlar gitti

ABD Başkanı Donald Trump, reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı kurduğu iddiasıyla yargılandığı sırada hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein'in adasına hiç gitmediğini ancak Demokrat birçok kişinin Epstein'e yakın olduğunu iddia etti.

Truth Social'dan açıklama yapan Trump, şu ifadeleri kullandı:

"Jeffrey Epstein’le bırakın dost olmayı, Adalet Bakanlığı tarafından yeni açıklanan bilgilere göre Epstein ile Michael Wolff adlı AHLÂKSIZ, yalancı bir ‘yazar’ bana ve/veya başkanlığıma zarar vermek için iş birliği yaptı. Radikal Sol’un umut üstüne umut bağladığı şey de böylece boşa çıktı; içlerinden bazılarına dava açacağım. Ayrıca, ortalığı laflarla kirleten onca insanın aksine ben o mikrop yuvası Epstein adasına hiç gitmedim; ama bu Yolsuz Demokratların neredeyse tamamı ve onların bağışçıları gitti."