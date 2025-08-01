Trump, Beyaz Saray’a 200 milyon dolara balo salonu yaptıracak

Yıl başında ABD Başkanlığı'nda ikinci dönemine başlayan Donald Trump, Oval Ofis’teki dekoratif değişikliklerin ardından bu kez de Beyaz Saray'a astronomik tutarda bir balo salonu yaptırmaya karar verdi.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt’in açıklamasına göre, 8.300 metrekarelik salonun inşaatı Trump’ın görev süresi dolmadan tamamlanacak.

Trump, NBC News’e yaptığı açıklamada, “Beyaz Saray’daki büyük davetler için uzun süredir uygun bir alan yok. Yağışlı havalarda Güney Çimeni’ne kurulan geçici çadırlar hiç pratik değil. Bu salon, yıllardır ihtiyaç duyulan bir eksikliği giderecek. Arkada büyük bir miras bırakacağım,” ifadelerini kullandı.

Yeni yapının finansmanı, Trump ve ona destek veren “vatansever bağışçılar” tarafından karşılanacak. Bu yönüyle proje, Trump’ın “Amerikan halkına kalıcı armağanı” olarak tanımlanıyor.

BBC'nin haberine göre balo salonunun maliyeti yaklaşık 200 milyon dolar olacak.

1948 yılında eklenen Truman Balkonu’ndan bu yana Beyaz Saray’da bu ölçekte bir yapısal değişiklik gerçekleşmemişti. Mimari tasarımı McCrery Architects üstlenirken, inşaat sürecini Clark Construction yürütecek. Mühendislik çalışmaları ise AECOM tarafından gerçekleştirilecek. Yeni salon, mevcut Doğu Kanat’ın yerine yapılacak ve Melania Trump’ın ofisinin de bulunduğu bu bölümdeki birimler geçici olarak başka bir yere taşınacak.