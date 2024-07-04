Trump: Biden yarışı bırakıyor, yaşlı ve perişan

ABD'de başkanlık seçimlerinde aday olan Donald Trump, rakibi Başkan Joe Biden'ın "yarıştan çekileceğini" iddia etti. Biden için 'yaşlı ve perişan' diyen Trump, "Yarışı bırakıyor, bu da geriye Kamala'nın kaldığı anlamına geliyor" dedi.

Dünya 04.07.2024 11:44 Giriş: 04.07.2024 11:44

Güncelleme: 04.07.2024 11:47 Kaynak: AA

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