Trump, bir siyahı öldürmekten hüküm giyen 2 eski polisi affetti

ABD Başkanı Donald Trump, 2020'de siyah bir kişiyi öldürmekten hüküm giyen iki eski polisi "tam ve koşulsuz" olarak 'affetti.'

The Hill gazetesinin haberine göre, ABD Başkanı Trump, yeni aflar çıkardı.

Trump, 2020'de 20 yaşındaki Karon Hylton-Brown isimli bir siyah kişiyi öldürmekten 5 yıl hapis cezasına çarptırılan eski başkent Washington polisi Terence Sutton'u "tam ve koşulsuz" affetti.

ABD Başkanı, aynı cinayete ilişkin kanıtları örtbas etmekten 4 yıl hapis cezasına çarptırılan polis Andrew Zabavsky'i de 'affetti.'

Görevinin ilk gününde imzaladığı kararnameyle, 6 Ocak 2021'deki Kongre baskınına karışmış yaklaşık 1600 kişi için af çıkaran Trump, "Silk Road" (İpek Yolu) isimli internet sitesi üzerinden uyuşturucu ve yasa dışı ürünler sattığı gerekçesiyle 2015'te ömür boyu hapis cezasına çarptırılan Ross Ulbricht'i de 'affetmişti.'