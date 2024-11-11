Trump, Birleşmiş Milletler Büyükelçisi olarak New York Temsilcisi Elise Stefanik'i seçti

ABD Başkanlık seçimini kazanan Donald Trump, Birleşmiş Milletler (BM) Büyükelçisi olarak New York Temsilcisi Elise Stefanik'i seçti.

Trump, yaptığı açıklamada, “Elise, inanılmaz derecede güçlü, sert ve akıllı bir ‘America First’ savaşçısı” dedi. Temsilciler Meclisi Cumhuriyetçi Konferans Başkanı olarak görev yapan 40 yaşındaki Stefanik, uzun süredir Trump'ın Temsilciler Meclisi'ndeki en sadık müttefiklerinden biriydi ve potansiyel başkan yardımcısı olarak ismi geçenler arasında yer alıyordu.

New York'un taşrasında doğup büyüyen Stefanik, Harvard'dan mezun oldu ve eski ABD Başkanı George W. Bush'un Beyaz Saray'ında iç politika konseyinde ve özel kalem müdürünün ofisinde çalıştı.

Stefanik yıllarca kendisini Trump'ın en güvenilir müttefiklerinden biri olarak konumlandırdı ve Trump daha adaylığını koymadan önce 2024 yarışında onu destekledi.