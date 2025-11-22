Trump, Bolsonaro'nun gözaltına alınmasına tepki gösterdi

ABD Başkanı Donald Trump, eski Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun cezasını çekmek üzere polis tarafından gözaltına alınmasına, "Bu çok kötü bir durum." diyerek tepki gösterdi.

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'dan çıkarken, basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Trump, eski Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro'nun polis tarafından gözaltına alınması konusunda ne düşündüğü sorusuna, "Bunu bilmiyordum. Bu konuda hakkında bir şey bilmiyorum ancak bu çok kötü bir durum." sözleriyle karşılık verdi.

Brezilya'da federal polis, darbe girişimi nedeniyle 27 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan ve halihazırda ev hapsinde bulunan eski Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro'yu, cezasını çekmeye başlamasına günler kala gözaltına almıştı.