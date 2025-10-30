Trump bu defa da Güney Kore'ye Boeing ve LNG sattı

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Asya'daki üç ülkeyi kapsayan seyahati esnasında Güney Kore yönetimi ile de görüştü. ABD ve Güney Kore aralarında ticaret anlaşmasının imzalandığı duyuruldu.

Beyaz Saray'ın yayımladığı bilgi notunda, anlaşmanın Korean Air'in 103 adet yeni Boeing uçağı ve Cincinnati merkezli GE Aerospace tarafından üretilen motorları satın almasını içerdiği aktarıldı.

Güney Kore ayrıca yılda 3,3 milyon ton Amerikan sıvılaştırılmış doğalgazı satın (LNG) almayı da kabul etti.

Trump’ın kendi sosyal medya platformu Truth Social üzerinden şu açıklamayı yaptı:

"Güney Kore, ABD'nin kendilerine uyguladığı gümrük vergilerinin düşürülmesi karşılığında ABD'ye 350 milyar dolar ödemeyi kabul etti. Ayrıca, petrol ve doğalgazımızı büyük miktarlarda satın almayı kabul ettiler ve zengin Güney Koreli şirketler ve iş adamlarının ülkemize yapacakları yatırımlar 600 milyar doları aşacak."

NÜKLEER DENİZALTI ONAYI

"Askeri ittifakımız her zamankinden daha güçlü ve bu nedenle, onlara şu anda sahip oldukları eski moda ve çok daha az çevik dizel motorlu denizaltılar yerine nükleer motorlu denizaltı inşa etmeleri için onay verdim. Harika bir başbakanla harika bir gezi!”