Trump cephesinden Biden'ın Rusya kararına tepki

ABD'de başkanlık seçimini kazanan Donald Trump'ın yakın çalışma ekibi ve bazı Cumhuriyetçi Kongre üyeleri, Joe Biden yönetiminin Ukrayna'ya sağladığı uzun menzilli Amerikan silahlarının sınırlı şekilde Rusya topraklarında kullanılmasına izin verdiğine ilişkin haberlere tepki gösterdi.

Biden'ın, Kuzey Kore askerlerinin Ukrayna'ya karşı savaşmak üzere Rusya'ya getirilmesinin ardından Kiev'e, temin edilen uzun menzilli taktik füze sistemlerinin (ATACMS) Rus topraklarında kullanılmasına izin verdiğine ilişkin haberler ABD basınında yayıldı.

Bu haberlere X hesabından tepki gösteren Trump'ın büyük oğlu Donald Trump Jr, "Askeri-endüstriyel kompleksi, babam barışı sağlamadan ve hayat kurtarmadan önce 3. Dünya Savaşı'nı başlattığından emin olmak istiyor gibi" paylaşımında bulundu.

"LİBERALLER SAVAŞI SEVER"

Utah eyaletinin Cumhuriyetçi Senatörü Mike Lee, X hesabındaki paylaşımında plana ilişkin, "Liberaller savaşı sever" ifadesini kullandı.

ABD'nin seçilmiş başkanı Trump'ın yakın çalışma ekibine dahil olan milyarder Elon Musk da Lee'nin bu ifadelerini alıntılayarak "Doğru." yanıtını verdi.

Lee, daha sonraki paylaşımında "Rusya, benzer bir şeyi bize yapsaydı ne yapardık? Bu, nasıl bir savaş eylemi olarak algılanmaz?" diye sordu.

Trump tarafından Beyaz Saray İletişim Direktörlüğü görevine aday gösterilen Steven Cheung da Biden'ın Ukrayna'ya tanıdığı belirtilen yetkiye ilişkin CNN'e verdiği demeçte, "Barış müzakereleri yürütmek, savaşı sona erdirmek ve ölümleri durdurmak için her iki tarafı bir araya getirebilecek tek kişi Trump'ın kendisi" açıklamasında bulundu.

"BİDEN 3. DÜNYA SAVAŞI ÇIKARMAYA ÇALIŞIYOR"

Donald Trump'a yakınlığı ve aşırı sağcı görüşleriyle bilinen Cumhuriyetçi Kongre Üyesi Marjorie Taylor Greene, X'ten yaptığı açıklamada Biden'ın, bu izni vererek başkanlık dönemi sona ererken "Üçüncü Dünya Savaşı çıkarmaya çalıştığını" ileri sürdü.

Greene, ABD halkının 5 Kasım başkanlık seçimlerinde "bu tür son dakika kararlarına karşı" görüş bildirdiğini ifade etti. ABD halkının "yabancı savaşlara fon sağlamak istemediğini" belirten Greene, "Yeter, bu artık sona ermeli" görüşünü paylaştı.