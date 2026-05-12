Trump Çin'e heyetle gidiyor: Meta, Tesla ve Apple var, Nvidia yok

ABD Başkanı Donald Trump, Çin'e, Elon Musk ve Tim Cook'un yer aldığı iş heyetiyle gidiyor.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, Trump'a eşlik edecek iş heyetinde finans, teknoloji, havacılık ve ticaret alanlarında faaliyet gösteren 16 Amerikan şirketinin temsilcileri yer alacak.

Finans sektöründen, varlık yönetim şirketleri Black Rock'ın kurucusu ve patronu Larry Fink ile Blackstone'un kurucu ortağı ve patronu Stephen Schwarzman, yatırım bankaları Goldman Sachs'ın Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su David Solomon ile Citigroup'un Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Jane Fraser, finansal hizmet sağlayıcıları Mastercard'ın CEO'su Michael Miebach ile Visa'nın CEO'su Ryan McInerney heyete katılacak.

Teknoloji sektöründen ise Musk ve Cook'un yanı sıra uçak üreticisi Boeing'in Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Robert Kelly Ortberg, havacılık ve uzay şirketi GE Aerospace'in Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Henry Lawrence Culp, çip üreticileri Micron'un CEO'su Sanjay Mehrotra ile Qualcomm'un CEO'su Cristiano Amon, çip donanımları ve lazer ekipmanları üreticisi Coherent'ın CEO'su Jim Anderson, biyoteknoloji şirketi Illumina'nın CEO'su Jacob Thaysen ile sosyal medya ve teknoloji şirketi Meta'nın Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Dina Powell McCormick, ziyarette Trump'a eşlik edecek.

NVİDİA'NIN PATRONU LİSTEDE YOK

Gıda şirketi Cargill'in Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Brian Sikes da heyette yer alacak.

Heyete davet edilen siber güvenlik ve yapay zeka teknoloji altyapısı sağlayıcısı Cisco'nun Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Chuck Robbins ise bu hafta şirketin mali bilançosu açıklanacağı için geziye katılamayacak.

Heyette, çip üretimi, yapay zeka, bilişim teknolojileri gibi ABD'nin Çin'e ihracatını kontrol almak istediği kritik sektörlerdeki şirketlerin temsilcilerine yer verilirken Çin pazarında yaygın bir ağı olan çip üreticisi Nvidia'nın kurucusu ve patronu Jensen Huang'ın listede yer almaması dikkati çekti.

Başkan Donald Trump, 13-15 Mayıs tarihlerinde Çin'i ziyaret edecek.