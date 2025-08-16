Trump: Çin'e Rusya'dan petrol aldığı için yaptırım planımız yok

ABD Başkanı Donald Trump, Çin’in Rusya’dan petrol alımı nedeniyle şimdilik ek yaptırım veya tarife kararı almayı düşünmediğini söyledi. Trump, Alaska’daki zirve sonrası yaptığı açıklamada, bu konunun ilerleyen haftalarda tekrar gündeme gelebileceğini ifade etti.

TRUMP, PUTİN GÖRÜŞMESİNİ OLUMLU DEĞERLENDİRDİ

Reuters’ın aktardığına göre Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Alaska’da gerçekleştirdiği zirvenin ardından yaptığı basın toplantısında, “Bugün olanlar nedeniyle şu anda bunu düşünmek zorunda değilim. İki ya da üç hafta içinde düşünmem gerekebilir ama şu anda böyle bir durum yok” dedi. Trump, görüşmenin genel olarak olumlu geçtiğini vurguladı.

HİNDİSTAN’A EK GÜMRÜK VERGİSİ GETİRİLMİŞTİ

Trump yönetimi geçtiğimiz hafta Hindistan’a, Rus petrolü ithalatını sürdürmesi nedeniyle ek yüzde 25 gümrük vergisi getirmişti. Ancak Çin’e karşı aynı yönde bir adım atılmadı. Çin ve Hindistan, Rus petrolünün en büyük iki alıcısı konumunda bulunuyor.

ÇİN EKONOMİSİ BASKI ALTINDA KALABİLİR

Ekonomistler, Çin’in halihazırda yavaşlayan ekonomisinin, Trump’ın Rusya bağlantılı yeni yaptırımlar ve tarifeler uygulaması halinde daha fazla baskı altına girebileceğini belirtiyor. Bu nedenle Pekin yönetimi, Washington ile yürütülen ticaret müzakerelerinde olası yaptırımlardan kaçınmayı hedefliyor.

TİCARET ANLAŞMASI GERGİNLİĞİ AZALTABİLİR

Öte yandan Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in üzerinde çalıştığı ticaret anlaşmasının, iki ülke arasındaki gerginliği azaltabileceği değerlendiriliyor. Ancak ABD’nin Rusya’ya yönelik yaptırımlarını sertleştirmesi halinde, Çin’in Washington’un en büyük hedeflerinden biri haline gelmesi olasılığı da yüksek görünüyor.