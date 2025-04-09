Trump Çin'e tarifeyi yüzde 125'e çıkardı, 75'ten fazla ülke için tarifeleri 90 gün durdurdu

ABD Başkanı Donald Trump, Çin’e yönelik tarifeleri yüzde 125’e çıkarırken, kendileriyle iletişime geçen ve misilleme yapmayan 75’ten fazla ülke için ek tarifelerin 90 gün durdurulduğu duyurdu.

Trump, Truth Social'dan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Çin’in dünya piyasalarına gösterdiği saygısızlık nedeniyle, Amerika Birleşik Devletleri tarafından Çin'e uygulanan gümrük vergisini derhal geçerli olmak üzere %125’e çıkarıyorum. Umuyorum ki yakın gelecekte Çin, ABD’yi ve diğer ülkeleri sömürme döneminin artık sürdürülebilir ya da kabul edilebilir olmadığını fark edecektir.

Buna karşılık olarak ve ABD'nin Ticaret Bakanlığı, Hazine Bakanlığı ve ABD Ticaret Temsilciliği (USTR) dahil olmak üzere temsilcilerini arayarak ticaret, ticaret engelleri, gümrük tarifeleri, döviz manipülasyonu ve parasal olmayan vergilerle ilgili konularda bir çözüm bulmak için görüşme talebinde bulunan 75’ten fazla ülkenin, benim güçlü önerim doğrultusunda, ABD’ye hiçbir şekilde misilleme yapmamış olmaları gerçeği doğrultusunda, 90 günlük bir DURAKLAMA ve bu süre zarfında geçerli olacak, önemli ölçüde düşürülmüş karşılıklı bir tarife olan %10’luk yeni oranı da onayladım. Bu da hemen yürürlüğe girecektir.

Bu konuya gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederim!"