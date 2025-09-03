Trump: Çin, Kuzey Kore ve Rusya ABD’ye karşı birleşti

ABD Başkanı Donald Trump, Çin'in askeri gücünü sergilediği geçit törenine ev sahipliği yaptığı dönemde Çin, Kuzey Kore ve Rusya liderlerini ülkesine karşı komplo kurmakla suçladı.

Trump sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Cevaplanması gereken en önemli soru, Çin Devlet Başkanı Şi'nin, bir yabancı işgalciden özgürlüğünü güvence altına almak için ABD'nin Çin'e verdiği muazzam destek ve kandan bahsedip bahsetmeyeceğidir." ifadelerini kullandı.

Çin'in zafer mücadelesinde birçok Amerikalının hayatını kaybettiğini belirten Trump, cesaret ve fedakarlıklarının "haklı olarak onurlandırılıp hatırlanacağını" umduğunu vurguladı.

Trump, Çin, Kuzey Kore ve Rusya liderlerini ABD'ye karşı komplo kurmakla suçlayarak, şunları kaydetti:

"Başkan Şi ve Çin'in muhteşem halkı, harika ve kalıcı bir kutlama günü geçirsin. ABD'ye karşı komplo kurarken lütfen (Rusya Devlet Başkanı) Vladimir Putin ve (Kuzey Kore lideri) Kim Jong Un'a en içten selamlarımı iletin."

Açıklamanın, ⁠Çin’de İkinci Dünya Savaşı'nın bitişinin 80. yıl dönümü kutlaması kapsamında Pekin'deki Tiananmen Meydanı'nda büyük askeri geçit töreninin düzenleneceği 3 Eylül’de yayımlanması dikkati çekti.