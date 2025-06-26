Trump, CNN muhabiri Natasha Bertrand’ı hedef aldı: 'Bir köpek gibi' dışarı atılmalı

ABD Başkanı Donald Trump, İran’ın nükleer tesislerine yönelik saldırılarla ilgili bir istihbarat değerlendirmesini canlı yayında aktaran CNN muhabiri Natasha Bertrand’ın kovulmasını istedi.

ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz Cumartesi günü İran’ın nükleer tesislerine düzenlenen saldırıların etkilerine dair Amerikan iç istihbaratına ait henüz tamamlanmamış bir değerlendirmeyi kamuoyuyla paylaşan CNN muhabiri Natasha Bertrand’ı hedef aldı.

Trump, Truth Social üzerinden yaptığı açıklamada , Bertrand’ın “Patriot pilotlarını kötü göstererek itibarsızlaştırmaya çalıştığını” ileri sürerek, CNN'den derhal kovulması gerektiğini savundu.

Trump, paylaşımında Bertrand için "Hemen uyarılmalı ve ardından 'bir köpek gibi' dışarı atılmalı' ifadelerini kullandı.Trump, özellikle Bertrand’ın haberciliğine itiraz ederek, CNN’in itibarını zedeleyen isimlerden biri olduğunu savundu.