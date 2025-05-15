Trump, Colani ile görüştü

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ABD Başkanı Donald Trump, dört günlük Körfez turunun ilk durağı olan Suudi Arabistan’da Suriye’de yönetimi ele geçiren cihatçı Heyet Tahrir el Şam (HTŞ) örgütünün lideri Muhammed el Colani (Ahmed el Şara) ile Riyad’da görüştü.

Görüşmeye Trump, Colani ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın yanı sıra AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da çevrimiçi olarak katıldı. Trump görüşmenin ardından Riyad’da düzenlenen Körfez İşbirliği Konseyi (KİK)-ABD Zirvesi’nde konuştu.

“Muhammed bin Selman ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüşmemin ardından yeni bir başlangıç yapmaları için Suriye’ye tüm yaptırımları kaldırıyoruz. Bu onlara yeni bir başlangıç için fırsat verecek. Bu yaptırımlar çok güçlü ve yıkıcıydı” dedi. Trump, Suudi Arabistan’daki temasları sırasında önceki gün yaptığı açıklamada Suriye’ye yönelik tüm yaptırımların kaldırılacağını söylemişti.

İRAN’A MESAJ VERDİ

Halefi Joe Biden’ın politikalarının İran’ı güçlendirdiğini savunan Trump, bunun bölgedeki karışıklığa temel neden olduğunu ileri sürdü. Tüm ülkelere İran’a nükleer programı için getirilen yaptırımları uygulama çağrısı yapan Trump, “İran ile bir anlaşma yapmak istiyorum. Ancak bunun gerçekleşmesi için (İran) terörü desteklemeyi bırakmalı, kanlı vekalet savaşlarını durdurmalı ve nükleer silah arayışını kalıcı ve doğrulanabilir bir şekilde sonlanmalı” ifadesini kullandı.

Gazze’deki tüm rehinelerin bırakılması gerektiğini söyleyen Trump, “bu konuda olumlu gelişmeler beklediğini” aktardı. Trump, başkanlığının ilk döneminde İsrail’in bölgedeki Arap ülkeleriyle diplomatik normalleşme için imzaladığı Abraham (İbrahim) Anlaşmalarını genişletmeyi arzuladığını belirtti.

TRUMP’IN ŞARTLARI

Beyaz Saray’ın duyurusuna göre Trump, Colani’den Suriye’nin İbrahim Anlaşmaları’na katılmasını, ülkedeki yabancı savaşçıların ayrılmasını sağlamasını, Filistinli “teröristleri” sınır dışı etmesini, IŞİD’in yeniden canlanmasını önlemek için ABD’ye yardım etmesini ve Suriye’nin kuzeyindeki IŞİD kamplarının kontrolünü ele almasını istedi. ABD Başkanı Donald Trump, Orta Doğu turunun ikinci ayağı kapsamında Katar’a ulaştı. Trump’ı taşıyan uçak Uluslararası Hamad Havalimanı’na inerken, ABD Başkanını Katar Emiri Temim Bin Hamed Al Sani karşıladı.

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HEYET İSTANBUL’DA OLACAK

Trump’ın bugün İstanbul’da düzenlenecek Rusya-Ukrayna barış müzakerelerine katılıp katılmayacağı belirsizliğini korurken Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Putin’in müzakerelere ilişkin açıklamalarının geçerli olduğunu belirterek, “Rus heyeti, Ukrayna heyetini yarın İstanbul’da bekleyecek” dedi. Peskov, Rus heyetinde kimlerin olacağına ilişkin “Devlet Başkanından bu konuda talimat geldiğinde açıklayacağız. Şimdilik bu yönde bir talimat yok” diye konuştu.

Katar’a yolculuğunda basına konuşan Trump, İstanbul’daki görüşmelere ilişkin “Putin orada olmamı istiyor ve bu, bir olasılık” ifadelerini kullandı. “Ben gitmediğim takdirde o (Putin) gider mi bilmiyorum” diyen Trump, “Şayet savaşı sona erdirebileceksek bunu düşünebilirim” diye konuştu.