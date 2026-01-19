Trump, Colani ile telefonda görüştü

Heyet Tahrir Şam (HTŞ) lideri ve Suriye'nin geçici Cumhurbaşkanı Colani (Ahmed Şara) ile Suriye Demokratik Güçleri (SDG) Komutanı Mazlum Abdi arasında ateşkes anlaşmasının ardından gerçekleştirilen görüşme olumsuz sonuçlandı. Görüşmenin ardından Colani, ABD Başkanı Donald Trump ile telefon görüşmesi yaptı.

"GELİŞMELER ELE ALINDI"

Şam yönetiminden yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile ABD Başkanı Donald Trump arasında gerçekleşen telefon görüşmesinde Suriye'deki gelişmeler ele alındı ​​ve ülkenin birliğine ve terörle mücadeleye destek teyit edildi" denildi.