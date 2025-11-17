Trump, Cumhuriyetçileri Epstein dosyalarının açıklanması için oy kullanmaya çağırdı

ABD Başkanı Donald Trump, ABD Temsilciler Meclisindeki Cumhuriyetçilerin, cinsel suçlardan hüküm giymiş milyarder Jeffrey Epstein ile ilgili tüm belgelerin paylaşılması için oy kullanması gerektiğini belirtti.

Trump, ABD merkezli Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, "Saklayacak hiçbir şeyimiz yok ve Demokratların, Cumhuriyetçi Partinin büyük başarısından, özellikle de 'kapanma' konusunda elde ettiğimiz son zaferden sonra Demokratların dikkatleri başka yöne çekmek için radikal solcu deliler tarafından uydurulan bu yalandan artık vazgeçme zamanı geldi." ifadesini kullandı.

Temsilciler Meclisindeki Cumhuriyetçilerin Epstein ile ilgili tüm hükümet belgelerinin açıklanması için oy kullanması gerektiğini vurgulayan Trump, "Demokratların elinde bir şey olsaydı seçimlerde biz ezici bir zafer elde etmeden önce bunu kamuoyuna açıklarlardı. Cumhuriyetçi Partinin bazı üyeleri 'kullanılıyor' ve bunun olmasına izin veremeyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Trump, Adalet Bakanlığının "Epstein" ile ilgili on binlerce belgeyi kamuoyuyla paylaştığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Adalet Bakanlığı, bazı Demokratların (Bill Clinton, Reid Hoffman, Larry Summers vb.) Epstein ile ilişkilerini inceliyor ve Temsilciler Meclisi Denetim Komitesi yasal olarak her şeye sahip olabilir, umurumda değil. Tek umursadığım şey, Cumhuriyetçilerin asıl meseleye yani ekonomiye, 'uygun fiyat' (Burada büyük bir zafer kazanıyoruz), enflasyonu tarihin en yüksek seviyesinden neredeyse sıfıra indirerek Amerikan halkı için fiyatları düşürme, tarihi vergi indirimleri sağlama, Amerika'ya trilyonlarca dolarlık yatırım çekme (rekor), ordumuzu yeniden inşa etme, sınırlarımızı güvence altına alma, yasa dışı göçmenleri sınır dışı etme, kadın sporlarında erkeklerin yer almasına son verme ve çok daha fazlasına dönmesi."

Öte yandan, ABD basınına göre Temsilciler Meclisinin bu hafta Adalet Bakanlığının Epstein dosyalarını kamuoyuna açıklaması için yasa tasarısını oylaması bekleniyor.