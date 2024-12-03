Trump'dan İsrailli esirler açıklaması: Sorumlular ağır bedel ödeyecek

ABD'nin yeni başkanı Donald Trump, başkanlık görevini devralacağı 20 Ocak 2025'teki yemin töreninden önce Gazze'de esirlerin serbest bırakılması çağrısı yaptı ve aksi takdirde "ağır bir bedel" ödeneceği uyarısında bulundu.

Trump, Truth Social adlı sosyal medya hesabından, esirlerin serbest bırakılmasına ilişkin paylaşım yaptı.

Herkesin Orta Doğu'da "tüm dünyanın iradesine aykırı olarak" tutulan esirlerden bahsettiğini belirten Trump, "Ama hepsi laf, hiçbir eylem yok!" ifadesini kullandı.

Trump, "Rehineler eğer 20 Ocak 2025'ten önce, yani ABD Başkanı olarak gururla görevi üstleneceğim tarihten önce serbest bırakılmazsa Orta Doğu'da ve insanlığa karşı bu vahşeti işleyen sorumlular ağır bir bedel ödeyecek" ifadesine yer verdi.

Sorumluların, "ABD'nin uzun ve köklü tarihinde hiç kimsenin almadığı kadar sert bir darbe alacağı" tehdidinde bulunan Trump, esirlerin derhal serbest bırakılması çağrısında bulundu.

Mevcut ABD Başkanı Joe Biden, geçen hafta İsrail ve Hizbullah arasında sağlanan ateşkes anlaşmasının duyurusunu yaparken Gazze'de de ateşkesin sağlanması ve esirlerin serbest bırakılması için yeni bir girişim başlattıklarını duyurmuştu.

7 Ekim 2023'ten sonra başlayan süreçte İsrail, halihazırda Gazze'de 100 civarında esirin tutulduğunu öne sürüyor.

Öte yandan, İsrail'in 14 aydır Gazze'de devam eden saldırıları sonucu çoğunluğu çocuk ve kadın olmak üzere 45 bine yakın Filistinlinin hayatını kaybettiği, 100 binden fazla kişinin de yaralandığı kaydediliyor.