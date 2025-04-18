Trump: "Doktor Öz, ülkemizin en yetenekli profesyonellerinden biri olarak bu göreve geliyor"

ABD Başkanı Donald Trump’ın atadığı yetkililerden biri daha görevine resmi olarak başladı.

Kalp Cerrahı Mehmet Öz, Beyaz Saray’da düzenlenen yemin töreninin ardından resmen Medicare ve Medicaid Hizmetleri Merkezi (CMS) Direktörü unvanına kavuştu.

Yemin töreninde gazetecilere açıklamalarda bulunan Trump, federal fonlarını durdurduğu Harvard Üniversitesi’ne de atıfta bulundu. Trump konuşmasında, "Dr. Öz, ülkemizin en yetenekli ve en sevilen tıp profesyonellerinden biri olarak bu göreve geliyor. Harvard Üniversitesi’nden mezun oldu. Ah, Harvard. Vay canına. Ne tesadüf. Harvard hakkında konuşalım mı" ifadelerini kullandı.

Yemin törenine ABD Sağlık Bakanı Robert F. Kennedy Jr. da katıldı.

TOPLANTIDA BİR KİŞİ BAYGINLIK GEÇİRDİ

Trump’ın konuşması sırasında gazeteciler arasında bir kişi baygınlık geçirdi. Trump olayın ardından şaşkınlığını koruyamazken, Doktor Öz hemen hastaya müdahale etti. Olayın ardından basın toplantısı sona erdi.