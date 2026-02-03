Trump duyurdu: ABD ile Hindistan arasında ticaret anlaşması

ABD Başkanı Donald Trump, ABD ile Hindistan’ın bir ticaret anlaşmasına ulaştığını ve tarafların birbirlerinin ürünlerine uygulanan gümrük tarifelerini derhal düşürme yönünde adım atacağını açıkladı.

Bloomberg HT'de yer alan habere göre Trump, Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile yaptığı telefon görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, Modi’nin anlaşma kapsamında Amerikan ürünlerinin alımını artırmayı kabul ettiğini belirtti.

Modi ayrıca, Rus petrolü alımını durdurmayı ve ABD’den, potansiyel olarak da Venezuela’dan daha fazla petrol satın almayı taahhüt etti.

Açıklamada, varılan mutabakatların gecikmeksizin yürürlüğe gireceği ifade edilirken, anlaşma metni henüz yayımlanmadı ve herhangi bir belgenin imzalanıp imzalanmadığına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.