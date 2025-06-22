Trump duyurdu: ABD, İran'daki Fordo dahil olmak üzere 3 nükleer tesisi vurdu

ABD,, İran-İsrail 'ilan edilmemiş' savaşıan resmen dahil oldu. Gelişmeyi ABD Başkanı Donald Trump duyurdu. ABD Başkanı Trump, İran’da üç nükleer tesise hava saldırısı düzenlediklerini bildirdi. Trump: "Fordo nükleer tesisine tam kapasiteli bir bomba attık" dedi.

Fordo, Natanz ve İsfahan'daki üç tesisi vurduklarını ifade eden Trump, Truth Social'dan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"İran'daki Fordow, Natanz ve İsfahan dahil olmak üzere üç Nükleer tesise yönelik çok başarılı saldırımızı tamamladık. Tüm uçaklar artık İran hava sahasının dışında. Birincil tesis olan Fordow'a tam bir BOMBA yükü atıldı. Tüm uçaklar güvenli bir şekilde evlerine doğru yola çıktı. Harika Amerikan Savaşçılarımızı tebrik ederiz. Dünyada bunu yapabilecek başka bir ordu yok. ŞİMDİ BARIŞ ZAMANI! Bu konuya gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederiz."

İRAN SALDIRI ÖNCESİ TESİSLERİ TAHLİYE ETTİ

Söz konusu saldırıları doğrulayan İran ise, tesislerdeki zenginleştirilmiş uranyumun saldırı öncesinde tahliye edildiğini bildirdi.

İSRAİL TEYAKKUZDA

Öte yandan İsrail'de ABD'nin İran'a saldırı sonrası misilleme endişesiyle teyakkuza geçildiği bildirildi.

TRUMP TÜRKİYE SAATİ İLE 5'TE "ULUSA SESLENİŞ" KONUŞMASI YAPACAK

Donald Trump, daha sonra paylaştığı mesajda, "İran'daki çok başarılı askeri operasyonumuzla ilgili olarak Beyaz Saray'da saat 22:00'de Ulusa Hitap edeceğim. Bu AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ, İSRAİL VE DÜNYA İÇİN TARİHİ BİR AN. İRAN ŞİMDİ BU SAVAŞI SONLANDIRMAYI KABUL ETMELİ. TEŞEKKÜRLER!" dedi.