Trump duyurdu: ABD, Nijerya'da IŞİD'ı vurdu

ABD Başkanı Donald Trump, Nijerya'nın kuzeybatısında IŞİD ile bağlantılı hedeflere karşı saldırı düzenlendiğini duyurdu.

Trump, sosyal medya hesabından, kendi emriyle Nijerya'nın kuzeybatısında saldırı düzenlendiğini açıkladı.

IŞİD hedeflerinin "özellikle Hristiyanları hedef aldığını" belirten Trump, daha önce bu konuda uyarıda bulunduğunu ve uyulmazsa "bedelinin ağır olacağını söylediğini" ifade etti.

Trump, saldırıda IŞİD militanlarının öldürüldüğünü kaydederek, "Hristiyanların öldürülmesinin devam etmesi halinde" bu saldırıların daha fazlasının olacağı uyarısında bulundu.

"NİJERYALI YETKİLİLERLE KOORDİNASYON İÇİNDE YAPILDI"

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth de ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, "Nijerya'da (ve başka yerlerde) masum Hristiyanların öldürülmesi sona ermeli" ifadelerini kullandı.

IŞİD'e yönelik saldırıyı hatırlatan Hegseth, "daha fazlasının da geleceğinin" altını çizdi. Hegseth ayrıca, Nijerya hükümetinin desteği ve işbirliği için minnettar olduklarını vurguladı.

ABD Afrika Komutanlığı'nın (AFRICOM) X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin yapılan açıklamada ise Trump ve Hegseth'in talimatıyla, "Nijeryalı yetkililerle koordinasyon içinde, Sokoto eyaletinde IŞİD teröristlerine karşı saldırılar düzenlendiği" kaydedildi.

TRUMP'IN NİJERYA'YI HEDEF ALAN AÇIKLAMALARI VE TEPKİLER

ABD Başkanı Trump, 31 Ekim'de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hristiyanlara yönelik katliamlar" nedeniyle Nijerya'yı "özel endişe duyulan ülke" ilan etmiş, daha sonra yaptığı paylaşımda da Nijerya'ya ABD yardımlarının kesileceği ve askeri saldırı yapılabileceği açıklamasında bulunmuştu.

Nijerya Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu, ülkesinin dini baskıya tolerans göstermediğini söyleyerek ABD'nin Nijerya'yı "özel endişe duyulan ülkeler" listesine dahil etmesine tepki göstermişti.

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu da (ECOWAS), silahlı grupların sadece Hristiyanları hedef aldığı iddiasının doğru olmadığını vurgulamış, bu grupların bölgedeki tüm Müslüman, Hristiyan ve diğer dinlere mensup masum sivilleri hedef aldığını açıklamıştı.