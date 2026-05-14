Trump duyurdu: Çin İran anlaşmasında yardımcı olacak

ABD Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in İran'la anlaşma ve Hürmüz Boğazı'nın açılması konusunda yardımcı olmaya hazır olduğunu söylediğini bildirdi.

Çin ziyaretini sürdüren ABD Başkanı Trump, Fox News kanalından Sean Hannity'ye verdiği röportajda, Şi ile görüşmesini değerlendirdi.

Trump, Çin Devlet Başkanı Şi'nin hem İran'la anlaşmanın sağlanması hem de Hürmüz Boğazı'ndaki ticari geçişlerin yeniden başlamasını umduğunu söylediğini aktardı.

ABD Başkanı Trump, "Devlet Başkanı Şi, (İran'la) bir anlaşma yapılmasını istiyor. Kendisi bir teklifte de bulundu, 'Eğer herhangi bir şekilde yardımcı olabilirsem, yardımcı olmak isterim.' dedi. Kendisi, Hürmüz Boğazı'nın açık kalmasını istiyor, bu kadar çok petrol satın alan herkesin onlarla (İranlılarla) bir tür ilişkisi olduğu açıktır ancak o, herhangi bir şekilde yardımcı olabilirse olmak istediğini belirtti" ifadelerini kullandı.

Çin'in İran'dan en fazla petrol ithal eden ülkelerden olduğunu söyleyen Trump, Pekin'in bunu sürdürmek istediğini ve Şi'nin bunu kendisine açıkça dile getirdiğini belirtti.

Şİ'DEN TRUMP'A "İRAN'A ASKERİ DESTEK VERMEME" SÖZÜ

Öte yandan Trump, Çin Devlet Başkanı'nın kendisine, "İran'a askeri destek sağlamayacağı" konusunda güvence verdiğini ifade etti.

Trump, "(İran'a) Askeri ekipman göndermeyeceğini söyledi. Bu, çok önemli bir açıklama. Bunu bugün söyledi. Bu, çok önemli bir açıklama" değerlendirmesini yaptı.

ABD Başkanı, daha önceki açıklamalarında da Çin'in, kendilerine, "İran'a askeri destek vermeyeceği" konusunda güvence verdiğini kaydetmişti.