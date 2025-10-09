Trump duyurdu: Hamas ve İsrail ateşkes anlaşmasının ilk aşamasını onayladı

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail ile Hamas'ın Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını, bu anlaşmayla birlikte tüm esirlerin serbest bırakılacağını ve İsrail'in daha önce belirlenen hatta geri çekileceğini belirtti.

Sosyal medya hesabından Gazze'de ateşkes sürecine ilişkin açıklamalarda buulunan Trump, "İsrail ve Hamas'ın, barış planımızın ilk aşamasını onayladığını duyurmaktan büyük gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı. Trump, söz konusu anlaşmayla tüm esirlerin çok yakında serbest bırakılacağını söyledi.

Trump, şöyle devam etti:

"Bu, İsrail'in güçlü, kalıcı ve sonsuz bir barışa doğru atılan ilk adım olarak askerlerini üzerinde anlaşmaya varılan hatta çekeceği anlamına geliyor."

Ateşkes sürecine katkı yapan taraflara ve ülkelere de teşekkür eden Trump, "Bu tarihi ve benzeri görülmemiş olayın gerçekleşmesi için bizimle birlikte çalışan Katar, Mısır ve Türkiye'den arabuluculara teşekkür ediyoruz." ifadesine yer verdi.