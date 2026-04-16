Trump duyurdu: İsrail'in saldırıları altındaki Lübnan'da ateşkes

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in saldırıları altındaki Lübnan ile İsrail'in "ateşkes"e vardığını bildirdi. TruthSocial'dan açıklama yapan Trump, ateşkesin 10 gün süreceğini bildirdi. Trump, "Dünya genelinde 9 savaşı çözmüş olmak benim için bir onurdu ve bu da 10’uncusu olacak. Haydi, BUNU BAŞARALIM!" ifadesini kullandı.

Trump'ın açıklaması şöyle:

"Az önce Joseph Aoun (Lübnan) ve Benjamin Netanyahu (İsrail) ile son derece verimli görüşmeler gerçekleştirdim. Bu iki lider, ülkeleri arasında BARIŞ sağlamak amacıyla salı günü saat 17.00 (EST) itibarıyla resmi olarak 10 günlük bir ATEŞKES başlatma konusunda anlaşmaya vardı.

Salı günü, iki ülke 34 yıl aradan sonra ilk kez burada Washington D.C.’de, Dışişleri Bakanımız Marco Rubio ile bir araya geldi. Ben de Başkan Yardımcısı JD Vance ve Dışişleri Bakanı Rubio’ya, Genelkurmay Başkanları Komitesi Başkanı Dan Caine ile birlikte İsrail ve Lübnan’la çalışarak kalıcı bir BARIŞ sağlama talimatı verdim.

Dünya genelinde 9 savaşı çözmüş olmak benim için bir onurdu ve bu da 10’uncusu olacak. Haydi, BUNU BAŞARALIM!"