Trump duyurdu: Rusya ve Ukrayna arasında 3 günlük ateşkes ilan edildi

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya ile Ukrayna arasında 9-11 Mayıs tarihlerini kapsayan 3 günlük geçici ateşkes ilan edildiğini açıkladı. Trump, talebin doğrudan kendisinden geldiğini belirterek, "Umarım bu durum, bu uzun, ölümcül ve zorlu savaşın sonunun başlangıcı olur." değerlendirmesinde bulundu.

Trump, daha önce Rusya tarafından duyurulan geçici ateşkese ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

ABD Başkanı, "Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta 3 günlük ateşkes (9, 10 ve 11 Mayıs) ilan edildiğini duyurmaktan memnuniyet duyarım. Bu ateşkes, tüm askeri faaliyetlerin askıya alınmasını ve her iki ülkeden 1000 esirin takasını içermektedir" ifadelerini kullandı.

“SAVAŞIN SONUNA YAKLAŞIYORUZ”

Talebin doğrudan kendisinden geldiğini vurgulayan Trump, "Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin bunu kabul etmelerinden dolayı çok memnunum. Umarım bu durum, bu uzun, ölümcül ve zorlu savaşın sonunun başlangıcı olur." değerlendirmesini yaptı.

Trump, iki ülke arasındaki görüşmelerin sürdüğünü belirterek, "Bu büyük çatışmayı sona erdirmek için görüşmeler devam ediyor ve her geçen gün bir sonuca daha da yaklaşıyoruz" ifadelerine yer verdi.

Rusya Savunma Bakanlığı, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in talimatıyla Sovyet halkının Büyük Vatanseverlik Savaşı'ndaki zaferinin 81. yıl dönümü dolayısıyla 8-10 Mayıs tarihleri arasında geçici ateşkes ilan edildiğini açıklamıştı.

TRUMP GEÇİCİ ATEŞKESİN UZAMASINI İSTİYOR

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya ile Ukrayna arasındaki 3 günlük geçici ateşkesten çok memnun olduğunu belirterek, ateşkesin uzama ihtimaline ilişkin, "Olabilir, iyi olurdu." dedi.

Trump, Beyaz Saray'dan ayrılırken basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Kendisinin talebi üzerine Moskova ile Kiev'in 3 günlük geçici ateşkese razı olduğunu ve bundan büyük memnuniyet duyduğunu vurgulayan Trump, "Ateşkes uzayabilir mi?" sorusuna, "Olabilir. İyi olurdu." diye yanıt verdi.

Her ay yaklaşık 25 bin genç asker hayatını kaybediyor. Bu savaşın sona erdiğini görmeyi çok istiyorum." diye konuştu.