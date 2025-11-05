Trump, El Kaide kökenli HTŞ'nin lideri Colani'yi Beyaz Saray'da ağırlayacak

Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Suriye'nin atanmış Cumhurbaşkanı El Kaide kökenli Heyet Tahrir Şam örgütünün lideri Muhammed Colani'yi (Ahmed Şara) pazartesi günü Beyaz Saray'da ağırlayacağını ifade etti.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, düzenlediği basın toplantısında Colani'nin ABD ziyaretine ilişkin konuştu.

Anadolu Ajansı'nın aktardığına göre; Sözcü Leavitt, Trump ile Colani arasındaki görüşmeye ilişkin, "Bu toplantının pazartesi günü Beyaz Saray'da gerçekleşeceğini teyit edebilirim. Bu, barışın sağlanması için dünyanın her yerinden herkesle görüşmek üzere Başkan'ın diplomatik çabalarının bir parçasıdır" açıklamasını yaptı.

Başkan Trump'ın Ortadoğu ziyaretinde Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldırma kararı alarak "tarihi bir adım" attığını kaydeden Leavitt, yönetimin bu konuda önemli ilerlemeler gerçekleştirdiğini ifade etti.

Trump ile Colani arasındaki görüşmede başta ABD'nin Suriye'ye yaptırımlarının kaldırılması olmak üzere ikili ve bölgesel meselelerin ele alınması bekleniyor.

NE OLMUŞTU?

Colani ile Trump daha önce 14 Mayıs’ta Riyad’da bir araya gelmişti. Beyaz Saray’daki bu görüşme, 1999'dan bu yana bir Suriyeli yetkilinin ABD’yi ziyaret ettiği ilk resmi temas olacak. Başkanlık düzeyinde ise 70 yıl aradan sonra ilk defa bir Suriyeli yetkili ABD'ye gidiyor.