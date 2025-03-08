Trump, Elon Musk ile Marco Rubio'nun tartıştığı iddiasını yalanladı

ABD Başkanı Donald Trump, Oval Ofis'te düzenlediği imza töreninde kabinesi içinde tartışmalar yaşandığı yönündeki haberleri değerlendirdi.

Trump, "(Musk ile Rubio arasında) Çatışma yok. Ben de oradaydım. Bu soruyu sormaman gerekiyor çünkü burada Dünya Kupası'ndan bahsediyoruz ama Elon Musk ile Marco Rubio, ikisi de harika bir iş çıkarıyor. Ortada bir çatışma yok." değerlendirmesini yaptı.

MUSK İLE RUBİO ARASINDA TARTIŞMA İDDİASI

Amerikan New York Times (NYT) gazetesi, kabine toplantısında Rubio ile Musk'ın personel sayısı ile ilgili bir konudan dolayı tartıştığını iddia etmişti.

Habere göre Rubio, Musk'ın dürüst davranmadığını belirterek, "alaycı bir tavırla" Dışişleri Bakanlığı'nda "erken emekliliğe ayrılan 1500 kişinin" işten çıkarma olarak sayılıp sayılmadığını ve Musk'ın yeniden "işten çıkarma şovu" yapabilmesi için söz konusu kişileri tekrar işe almayı isteyip istemediğini sordu.

İkili arasındaki tartışma "rahatsız edici" şekilde uzadıktan sonra Trump, araya girerek "harika bir iş" çıkardığını söylediği Rubio'yu savundu. Daha sonra Trump, Rubio'nun uğraşması gereken çok şey olduğunu ve sürekli seyahat ettiğini dolayısıyla herkesin birlikte çalışması gerektiğini söyledi.