Trump, Elon Musk'tan uzayda mahsur kalan NASA astronotlarının geri getirilmesini istedi

ABD Başkanı Donald Trump, ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) Boeing mekiğinin arızalanması nedeniyle yaklaşık 8 aydır Uluslararası Uzay İstasyonunda (ISS) mahsur kalan astronotların dünyaya dönüşü için Amerikalı milyarder Elon Musk'a ve sahibi olduğu SpaceX firmasına çağrıda bulundu.

Trump, Truth Social sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşım yaptı.

Astronotların, ISS'de aylardır beklediklerini kaydeden Trump, "Elon Musk ve SpaceX'ten, (eski ABD Başkanı Joe) Biden döneminde adeta uzayda terk edilen iki cesur astronotu 'gidip getirmelerini' istedim." ifadesini kullandı.

Öte yandan, Musk, sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda, en yakın sürede astronotları dünyaya getirebilmek için çaba sarf edeceğini vurguladı.